"Барыс" - "Куньлунь": прямая трансляция матча в КХЛ

Сегодня, 10 ноября столичный "Барыс" сыграет с китайским "Куньлунем" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени. в прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

22 октября "Барыс" обыграл "Куньлунь" на выезде по буллитам - 3:2.

После 29 матчей "Барыс" с 23 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Куньлунь" (23 очка в 32 играх) занимает предпоследнее десятое место на "Западе".