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"Барыс" из-за неожиданного поражения одного из лидеров "Востока" отдалился от зоны плей-офф КХЛ

"Барыс" из-за неожиданного поражения одного из лидеров "Востока" отдалился от зоны плей-офф КХЛ
©ХК "Амур"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Хабаровский "Амур" переиграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). У хозяев отличились Данил Файзуллин (9) и Давид Томашек (25), а у гостей - Тему Хартикайнен (9).

В турнирной таблице "Салават Юлаев" идет четвертым в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 34 игр. "Амур" набрал 31 очко (35 матчей) и поднялся на девятую строчку, сместив на десятое место "Барыс". Казахстанская команда теперь отстает от "Амура" на один балл, но при этом имеет на две игры меньше.

"Барыс" следующий матч сыграет 2 декабря в Нур-Султане и примет московское "Динамо".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Амур Салават Юлаев

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