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"Барыс" "исключили" из числа фаворитов в конференции КХЛ

"Барыс" "исключили" из числа фаворитов в конференции КХЛ
©ХК "Барыс"

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Валерий Белов высказал свое мнение о фаворитах Восточной конференции КХЛ в сезоне 2023/2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В числе фаворитов по его мнению не нашлось место столичному "Барысу".

"Имена в хоккее матчи и трофеи не выигрывают — только команды. В первой половине прошлого сезона увидели в том числе в «Ак Барсе», где произошёл фальстарт. Всё будет зависеть не от звёздных прогнозов, а от внутренней командной работы. Зинэтулла Хайдярович и его штаб это знают лучше всех.

Кто фаворит Восточной конференции? У целой группы команд есть хороший состав и победные традиции. О Казани мы уже поговорили, но неплохо укрепился и «Трактор», который и в прошлом сезоне считался одним из претендентов на трофей. Магнитогорск и Екатеринбург — тоже большие команды Востока, с максимальными амбициями.

Может, не всё удалось в селекции Омску и Уфе, но и эти команды нельзя сбрасывать со счетов, они будут бороться за высокие места. Думаю, что именно на Востоке КХЛ будет очень плотная конкуренция», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

"Барыс" стартует в регулярном чемпионате домашним матчем против "Салавата Юлаева", который пройдет 2 сентября. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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