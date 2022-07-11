"Барыс" давал больше". Агент рассказал о легионере из США с большой зарплатой в КХЛ

Один из самых влиятельных агентов КХЛ Алеша Пилко в интервью "СЭ" рассказал о том, как "Барыс" боролся за американского легионера Брайана О'Нилла, но упустил игрока, который набрал почти три сотни очков в лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

34-летний хоккеист пришел в КХЛ перед сезоном-2016/2017, став лидером финского "Йокерита".

"В КХЛ самые важные для нового хоккеиста - первые двадцать игр. Я об этом всем говорю. Главное, чтобы тебя быстро не уволили. Дальше придется проще. У меня была ситуация с Брайаном О'Ниллом, у которого были предложения от "Барыса" и "Йокерита". Разница в деньгах очень приличная. Но я настаивал на том, что надо ехать в Хельсинки, хотя там дают меньше.

В "Барысе" на ведущих ролях были Боченски, Бойд и Доус, поэтому лучше туда не переходить. После 17 игр в "Йокерите" у О'Нилла всего две голевые передачи. И на следующий матч его все равно ставят! Любой российский клуб, который платит игроку 800 тысяч долларов в год, уже давно бы попросил его на выход. Сказали бы мне "забирай" уже после девятого матча. "Йокерит" вытерпел, пережил адаптацию и в итоге получил себе топового игрока на несколько сезонов", - рассказал Пилко.

"Барыс" поборется за второй трофей перед стартом в КХЛ