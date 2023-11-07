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"Барыс" - "Ак Барс": прямая трансляция матча КХЛ

"Барыс" - "Ак Барс": прямая трансляция матча КХЛ
©ХК "Барыс"

Сегодня, 7 ноября, казахстанский "Барыс" сыграет с казанским "Ак Барсом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени. в прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

4 ноября команды встречались в Казани: "Барыс" вел 3:0, но в итоге уступил - 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

После 28 матчей "Барыс" с 23 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" (36 очков в 26 играх) идет третьим на "Востоке".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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