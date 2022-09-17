"Ай да укусил". Как форвард сборной Казахстана разрывает КХЛ

Нападающий сборной Казахстана Кертис Волк набрал три очка в матче против "Сибири", а его "Автомобилист" выиграл пятый матч в новом сезоне КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. 29-летний хоккеист, который ранее выступал за "Барыс", вышел в лидеры индивидуального рейтинга.

Волк забил третий гол в сезоне, отличившись в матче с "Сибирью" (5:2), добавив две голевые передачи. Результативная серия форварда составляет шесть игр из семи, а "Автомобилист" лидирует на "Востоке" с 11 очками.

"Ой, ей, ей, Кертис Волк! Ай да укусил!" - отреагировал комментатор КХЛ на голевую атаку игрока сборной Казахстана.

Общее количество очков 29-летнего форварда в новом сезоне КХЛ достигло десяти (3+7) баллов, что вывело его на одну из двух первых позиций. Столько же набрал Брукс Мэйсик (4+6).

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