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"Авангард" поможет "Барысу" в борьбе с "Торпедо", или почему команда Михайлиса может продлить победную серию в КХЛ

Соперники встретятся в 57-й раз.

"Авангард" поможет "Барысу" в борьбе с "Торпедо", или почему команда Михайлиса может продлить победную серию в КХЛ
Фото: ХК "Трактор"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский "Барыс" во второй раз в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретится с омским "Авангардом" и может продолжить свою беспроигрышную серию. Клубы разделяют шесть позиций в конференции, но явного фаворита в противостоянии нет. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

57-я встреча команд в турнире станет если не принципиальной, то точно показательной. Казахстанская команда обрела свою игру, обыгрывает конкурентов и закрепилась в зоне плей-офф. Россияне уверенно возглавляют дивизион Чернышева, но в последних пяти играх набрали лишь половину возможных очков.

К успехам "Барыса" можно отнестись спокойно, ведь обыграны не самые сильные команды Лиги. Результаты "Авангарда" тоже не впечатляют: побеждены кризисные "Куньлунь" с "Автомобилистом", а в играх с "Витязем", ЦСКА и "Северсталью" набрано всего одно очко. Но есть сходство - к очному матчу соперники подходят после выигранных игр.



Мог зацепиться за очки "Барыс" в первой встрече с "Авангардом", но россиян в тот момент было не остановить. Они даже "Ак Барс" дважды обыграли, выдав серию из восьми побед в девяти матчах. Подопечные Юрия Михайлиса по всем статистическим показателям были лучше, но забили на три гола меньше (2:5). Итог отрезка - серия из пяти поражений.

Сейчас ситуация иная. Клубы поменялись ролями, и "Барыс" не выглядит явным аутсайдером. "Авангард" лучше играет дома, чем в гостях (30 очков из 51), но три декабрьских поражения заставляют задуматься о том, что казахстанский клуб способен не проиграть за 60 минут. А если учесть, что омичи лишь раз выиграли за пределами основного времени, шансы на успех удваиваются.

Ноябрьское поражение стало лишь вторым в последних пяти встречах соперников: в прошлом сезоне Андрей Скабелка выиграл три матча из четырех у "Авангарда", в том числе и оба гостевых. Звездой тех игр был Никита Михайлис, забивший три гола в Балашихе.

Победы над "Локомотивом", СКА, "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" подтверждают, что "Барыс" умеет обыгрывать не только соперников из нижней части таблицы. "Авангард" может стать очередным "помощником" казахстанской команды в борьбе за место в Кубке Гагарина и состязании с "Торпедо" и "Сибирью". Поэтому набранные "Барысом" очки в Балашихе не должны никого удивить.



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Добавим, что "Барыс" набрал 39 очков и всего на два балла отстает от нижегородского "Торпедо", которое идет седьмым на "Востоке". "Авангард" имеет 51 очко и занимает второе место в той же конференции. Матч в Балашихе в Казахстане покажут в прямом эфире.

Фото: ХК "Барыс"© (1-2)

 

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Метки:
Авангард Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей Михайлис Никита Михайлис Юрий

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