6 голами и хет-триком обернулся матч Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

Сборная Казахстана выиграла стартовый матч на чемпионате Азии по хоккею в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Подопечные Талгата Жайлауова встречались с Южной Кореей. В первом периоде Иван Степаненко (11-я минута) вывел сборную Казахстана вперед.

В дебюте второго отрезка игры Степаненко (23-я минута) оформил дубль. В середине периода Ким Сангёб (33-я минута) размочил счет для корейцев.

В начале третьего периода Роман Старченко (43-я минута) вновь увеличил отрыв. На 48-й минуте Степаненко оформил хет-трик.

Окончательный результат на 59-й минуте установил Кан Мин Ван - 4:2 в пользу Казахстана.

Следующий матч Казахстан сыграет 22 ноября с Китаем. 23 ноября Казахстан встретится с национальной командой Японии.