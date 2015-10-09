Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 15:05
 

6 голами и хет-триком обернулся матч Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

  Комментарии

Поделиться
6 голами и хет-триком обернулся матч Казахстана на чемпионате Азии по хоккею ©icehockey.kz

Сборная Казахстана выиграла стартовый матч на чемпионате Азии по хоккею в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Казахстана выиграла стартовый матч на чемпионате Азии по хоккею в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Подопечные Талгата Жайлауова встречались с Южной Кореей. В первом периоде Иван Степаненко (11-я минута) вывел сборную Казахстана вперед.

В дебюте второго отрезка игры Степаненко (23-я минута) оформил дубль. В середине периода Ким Сангёб (33-я минута) размочил счет для корейцев.

В начале третьего периода Роман Старченко (43-я минута) вновь увеличил отрыв. На 48-й минуте Степаненко оформил хет-трик.

Окончательный результат на 59-й минуте установил Кан Мин Ван - 4:2 в пользу Казахстана.

Следующий матч Казахстан сыграет 22 ноября с Китаем. 23 ноября Казахстан встретится с национальной командой Японии.


Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею   •   Китай, Пекин   •   Круговой турнир, мужчины
22 ноября 16:30   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Китай
Китай
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Китай
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!