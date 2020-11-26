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Спасется ли "Барыс" с Михайлисом, или как казахстанский клуб забуксовал в КХЛ

Команда не может выиграть пять игр подряд.

Спасется ли "Барыс" с Михайлисом, или как казахстанский клуб забуксовал в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" опустился на десятое место в Восточной конференции КХЛ, но в матче со СКА показал, что готов бороться за результат. О том, почему подопечным Юрия Михайлиса нужна мобилизация в сложной ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz

Столичная команда набрала 25 очков и не сильно отстала от топ-8 конференции. Имеет преимущество "Барыс" и по проведенным матчам перед всеми конкурентами, но комфортная ситуация может оказаться иллюзией. Почему? Впереди домашняя серия из пяти встреч, которые покажут, настроена ли команда из Нур-Султана выходить в плей-офф.


Визуально или математически, у "Барыса" все не так плохо. Всего три-четыре очка отставания от конкурентов по зоне плей-офф, но еще несколько неудачных матчей и разница серьезно увеличится. "Спартак", "Сочи", "Локомотив", "Витязь" и "Торпедо" - связка домашних игр, где "Барыс" обязан набирать четыре-шесть очков.



Во-первых, "Сочи" с "Витязем" не выглядят непроходимыми командами. Во-вторых, "Торпедо" - прямой конкурент в борьбе за попадание в плей-офф и отпускать его с баллами будет ошибкой. В-третьих, "Спартак" и "Локомотив", хоть и посильнее других клубов пятерки, не могут похвастаться стабильностью и вполне способны поделиться очками.

Десятое место не выглядит катастрофой, если "Барыс" начнет играть и выигрывать. Вспомним, что еще несколько недель назад казахстанская команда с трудом могла рассчитывать на место в топ-6, а сейчас прикидывает варианты по возвращению в зону Кубка Гагарина. Если в "Барысе" не возьмутся за дело, то момент будет упущен.

Гонку, в которой "Барыс" уже аутсайдер, возглавила новосибирская "Сибирь" с 29 очками (30 игр и седьмое место на "Востоке"). Россияне выдали победную серию из четырех игр, обыграв по пути "Металлург" и ЦСКА. Если "Барыс" в основное время выиграл шесть встреч, то "Сибирь" одержала 12 побед.

На восьмую строчку поднялось "Торпедо" с 28 баллами (28 игр). Как и новосибирцы, нижегородцы на позитивной волне, ведь они выиграли два последних матча у "Автомобилиста". Как мы уже отмечали, матч с "Торпедо" может стать ключевым для "Барыса", номинальная разница между командами может вырасти в случае неудачи казахстанцев.

Хабаровский "Амур", в отличие от первых двух команд, хоть находится выше "Барыса" (девятый с 26 очками), но провел на пять встреч больше. Как бы ни были плохи дела у казахстанской команды, но такой дефицит они обязаны ликвидировать. Российская большую часть очков набрала на своей площадке (15 баллов), и только это, возможно, ее "козырь".



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Таким образом, у "Барыса" остаются шансы на выход в плей-офф, но конкуренция за две последние путевки должна накалиться до предела. Столичный клуб уже упал на десятое место, поэтому должен начать набирать очки. Иначе в отпуск команда отправится раньше других участников КХЛ.

Добавим, что следующая домашняя серия начнется 29 ноября матчем с московским "Спартаком". Российская команда занимает шестое место в Западной конференции с 34 очками.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий

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