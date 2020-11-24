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Назаров снова придет в "Барыс", или кто вместо Михайлиса выведет клуб из кризиса в КХЛ

Команда проиграла четыре матча подряд.

Назаров снова придет в "Барыс", или кто вместо Михайлиса выведет клуб из кризиса в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" может сменить главного тренера перед продолжением борьбы за плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О кандидатах, которых предлагают на позицию Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.

Ранее появилось предположение, что к руководству в "Барысе" могут пригласить свободных специалистов. Первым кандидатом является Андрей Назаров, который уже работал в Казахстане. Жесткий, если не сказать, агрессивный тренер, и он мог бы навести порядок в "Барысе". О российском тренере можно сказать, что у него диалог короткий.




Вряд ли с Назаровым казахстанский клуб будет бороться за что-то серьезное, помимо попадания в плей-офф. С другой стороны, ресурс "Барыса", скорее всего, только на это и способен. Но может и Назаров не спасти: как мы помним, он только один раз из двух попыток вывел столичную команду в Кубок Гагарина. Но больше его карьера в Казахстане ассоциируется драками Дамира Рыспаева и скандальными перфомансами.

Андрей Мартемьянов - предложенный второй кандидат, работал в "Автомобилисте", когда в Екатеринбурге начали выстраивать суперклуб. Специалист получил кредит доверия и очень квалифицированных исполнителей. Но главную цель они не выполнили, хоть и запомнились отличными камбэками и яркими победами. Возможно, смог бы тренер что-то такое сделать в Нур-Султане.

Мало кто помнит, но в сезоне-2017/2018 скромный "Амур" под руководством Мартемьянова выиграл борьбу за восьмое место на "Востоке" у "Сибири", а "Барыс" второй раз в истории остался без Кубка Гагарина. Хабаровчане дали бой "Ак Барсу", а в следующем сезоне российский тренер начинал в Екатеринбурге. Может быть, "Барыс" - это его шанс на возобновление полноценной карьеры.



"Барыс" - это ведь не боевая единица, как ее представляет Назаров, а коллектив, способный показывать атакующий хоккей. В этом смысле кандидатура Мартемьянова смотрится интереснее, чем приезд Назарова. А вот Сергей Зубов, известный защитник из НХЛ, выглядит аутсайдером в этом трио. Все-таки его тренерские успехи не так известны в Казахстане, как работа Назарова с Мартемьяновым.

Зубов поработал в "Сочи" и дважды уверенно вышел в Кубок Гагарина. Также он трудился в тренерских штабах ЦСКА и СКА, но как у него пойдет за пределами России? Все-таки "Барыс", с его подходом к комплектованию команды и задачами - это не команда из Москвы или курортного Сочи. Зубов, конечно, умеет выводить подопечных в плей-офф, но в Казахстане нужен кризис-менеджер. Вряд ли им станет известный защитник.

Наш выбор: Андрей Мартемьянов

Прощай, Кубок Гагарина? Кто может оставить "Барыс" без плей-офф в КХЛ

Напомним, казахстанский "Барыс" проиграл четыре матча подряд и откатился на девятое место в Восточной конференции. Сегодня, 24 ноября, подопечные Михайлиса сыграют в гостях со СКА, а затем пять игр проведут в Нур-Султане. В случае неудачи казахстанцы могут потерять шанс на плей-офф.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Назаров Андрей Михайлис Юрий СКА ХК ЦСКА Амур НХЛ Рыспаев Дамир

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