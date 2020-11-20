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"О своих очках сейчас не думаешь". Автор шайбы в ворота "Авангарда" прокомментировал третье подряд поражение "Барыса"

Он высказался о провальном периоде.

"О своих очках сейчас не думаешь". Автор шайбы в ворота "Авангарда" прокомментировал третье подряд поражение "Барыса"
Дмитрий Гурков. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Форвард "Барыса" Дмитрий Гурков, автор одной из двух заброшенных шайб в ворота "Авангарда", прокомментировал третье подряд поражение своей команды в регулярном чемпионате КХЛ. Он отметил, что провальным получился первый период.

"Плохо начали, первый период провалили. Во втором отрезке пытались найти свою игру, стали действовать более агрессивно, пытались войти в игру. В третьем периоде действовали лучше. О своих очках сейчас не думаешь, главное - результаты команды.

Если говорить о своей шайбе, то там все ребята за меня почти сделали: Алихан вошел в зону, дал наверх, Диллон бросил, а мне осталось только подставить клюшку и то повезло с отскоком", - цитирует Гуркова сайт КХЛ.

Напомним, "Барыс" на своем льду проиграл "Авангарду" со счетом 2:5. Следующий матч команда проведет на выезде против "Салавата Юлаева" 22 ноября.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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