Тренер "Барыса" нашел объяснение третьему поражению подряд в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Юрий Михайлис
прокомментировал неудачную игру с "Авангардом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась
со счетом 5:2 в пользу гостей.
"В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении и борьбе. В каких-то моментах у нас была потеря концентрации. Ожидали, что команда соперника будет быстро уходить в контратаку, подключается третий и четвертый игрок. Второй и третий период где-то выровняли ситуацию, желание было исправить ход игры, сравнять счет. В каких-то моментах это получалось, позиционные атаки неплохие были. Но в целом опять пропускали контратаки и получали гол", - приводит слова специалиста пресс-служба
клуба.
Отметим, что домашняя серия обернулась для казахстанского клуба тремя поражениями подряд. Ранее "Барыс" проиграл минскому "Динамо" (1:4) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2, по буллитам).
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Салавата Юлаева" 22 ноября.
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