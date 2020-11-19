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"Барыс" пропустил пять шайб от "Авангарда" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

При этом сохранил свое место на "Востоке".

"Барыс" пропустил пять шайб от "Авангарда" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" завершил домашнюю серию поражением от "Авангарда" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Причем казахстанский клуб уступил в третьей игре кряду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Очень ударно команды выдали первый период в плане результативности. Если омичи трижды огорчили Йони Ортио усилиями Дениса Зернова (5-я минута), Наиля Якупова (9-я) и Алексея  Емелина (17-я) то хозяева лишь раз нашли ключи к воротам Игоря Бобкова, когда отличился Якоб Лилья (12-я).

Вторую 20-минутку астанчане провели более сконцентрировано, хоть и позволили Кириллу Е. Семенову (39-я) забить четвертый гол.

В третьем периоде Дмитрий Гурков (46-я) сократил разрыв в счете до двух шайб. Однако спасти матч хозяева не сумели. Более того, Зернов забил пятый гол своей команды, тем самым оформив дубль.



В предыдущих двух домашних играх "Барыс" проиграл минскому "Динамо" (1:4) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2, по буллитам).

Несмотря на поражение, казахстанский клуб с 25 очками остался на восьмом месте в Восточной конференции, в которой омичи закрепились на второй позиции, набрав 38 баллов.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Салавата Юлаева" 22 ноября.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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