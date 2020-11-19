"Играет в подкидного дурака". "Барысу" предрекли третье поражение подряд в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз для "Рейтинга Букмекеров"
на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Барыс" - "Авангард"
. Он считает, что хозяева проиграют в основное время.
"Таков у нас чемпионат КХЛ, что "Барыс", даже переболев и напропускав кучу матчей, до сих пор "штормящий" и играющий частенько не в хоккей, а во что-то другое, вроде подкидного дурака, имеющий кучу матчей в запасе, тем не менее все равно влезает в зону плей-офф. Подниматься по таблице выше пока не получается, но для сохранения позиций и нынешнего положения хватает.
"Авангард" еще совсем недавно собирался чуть ли не свергать "Ак Барс" с трона Восточной конференции, но его самого едва не свергли с трона дивизиона Чернышева. И даже свергли, но известное раздолбайство "Салавата Юлаева" не позволило уфимцам укрепиться в новой роли. Поэтому "Авангард", как и был, второй на "Востоке", и, похоже, никто его оттуда не снесет.
Однако на Дальнем Востоке "Авангард" выглядел, мягко говоря, не слишком убедительно. А если говорить честно, то совершенно непонятно. То есть внешне вроде бы ничего не изменилось, а заброшенных шайб стало намного меньше. Имеет ли это временный характер или постепенно превращается в эпидемию, нам и предстоит понять в столице братского Казахстана.
Хотя в принципе у нынешнего "Барыса" "Авангард" обязан брать очки даже в полуразобранном состоянии. Если уж дышащая на ладан "Магнитка" сумела умучить казахстанцев в серии послематчевых буллитов, то "ястребы", даже со всеми акклиматизациями, реакклиматизациями и любыми психологическими проблемами, обязаны это делать в основное время.
Поэтому так и решим: "Авангард" победит в основное время с преимуществом в парочку или даже немного больше шайб", - говорится в тексте.
Напомним, что встреча пройдет сегодня, 19 ноября, в Нур-Султане. Начало - в 19:30 по местному времени. Игру покажут
в прямом эфире.
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