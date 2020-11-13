Ставка Михайлиса. Как в "Барысе" реализуют наигранный "бонус" Скабелки в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" забил 13-й гол в большинстве в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во второй раз отличился Линус Виделль. Некоторые моменты "слабого" компонента в игре столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.
Тренерский штаб Юрия Михайлиса пробует два варианта розыгрыша численного большинства. Ранее в спецбригадах выходили Дмитрий Шевченко с Егором Петуховым, но теперь второго защитника меняют на других форвардов. Скорее всего, в клубе еще не нашли оптимальный вариант, и текущий версию могут изменить, но прогресс заметен. Изменения принесли пять голов в большинстве в последних пяти встречах.
Первая спецбригада выглядит так. К ударному защитнику Даррену Дицу
и первой атакующей тройке с Виделлем, Мэттом Фрэттином
и Филом Вароном
добавляется кто-то из казахстанского дуэта - Аркадий Шестаков
или Роман Старченко
. "64-й" номер остается лучшим на точке вбрасывания (выше показатели только у Вароне), а второй может решить момент самостоятельно.
В моменте с забитым Виделлем голом на льду оказался Виктор Сведберг
, который поменял Дица. Во вторую спецпятерку к Сведбергу и Шестакову или Старченко присоединяется трио Кертиса Волка
, Никиты Михайлиса
с Якобом Лильей
. Шесть используемых форвардов из восьми забили хотя бы по голу в численном большинстве. Нет шайб только у Варона и Шестакова.
По три гола на счете Дица и Михайлиса. Таким образом, "Барыс" использует несколько вариантов в численном преимуществе, но даже с прогрессом его эффективность не такая высокая. Например, казахстанский клуб имел 74 двухминутные попытки, а это как у ЦСКА (76) или "Куньлуня" (73), но конкуренты забивали чаще (19 и 15 голов, соответственно), а у "Барыса" всего 13 шайб.
Столичная команда имеет процент реализации большинства 17,6, а это один из худших результатов в турнире. Примерно столько же у "Сибири" (16,8) или "Нефтехимика" (17,9), а "Локомотив", который разгромил на днях "Барыс", показывает лишь 14,9 процента (третий худший результат в Лиге). Первое место в новом сезоне КХЛ у "Автомобилиста" - 28,7 процента.
Удивляет результат "Локомотива", ведь в "Барысе" у Андрея Скабелки дела обстояли намного лучше. Столичному клубу есть куда прогрессировать, ведь в двух предыдущих сезонах со специалистом из Беларуси ниже 20 процентов его показатель в большинстве не опускался. Можно отработать наработки уже в игре с минским "Динамо" - клуб из Беларуси пропускает практически в каждом своем пятом меньшинстве.
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Добавим, что встреча с минскими соперниками пройдет в Нур-Султане в воскресенье - 15 ноября. "Барыс" подходит к матчу на седьмом месте с Восточной конференции с 24 очками, а "Динамо" - шестое на "Западе" с 26 баллами. Казахстанский клуб выиграл
у "Нефтехимика" и готовится к воскресной встрече, а минчане еще сыграют с "Амуром" в Хабаровске.
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