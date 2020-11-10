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"Добавит команде мускулов и мощности". "Барыс" похвалили за трансфер канадского защитника

Он почти всегда находится в плюсе по показателю полезности.

"Добавит команде мускулов и мощности". "Барыс" похвалили за трансфер канадского защитника
Диллон Хетерингтон. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Канадский защитник Диллон Хетерингтон стал очень хорошим трансфером для "Барыса", пишет российский сайт "Чемпионат". По мнению СМИ, габаритный игрок очень мотивирован, так как из казахстанского клуба может вернуться в Северную Америку.

"Барысу" удалось подписать контракт до конца нынешнего сезона с очень интересным хоккеистом. 25-летний Диллон Хетерингтон - габаритный (193 см, 98 кг), жесткий игрок обороны, очень полезный на своей половине площадки, но также умеющий помочь нападающим в подыгрыше.

Канадец почти всегда по карьере находится в плюсе по показателю полезности, забивает немного, зато стабильно набирает 15-20 результативных передач. Однозначно Хетерингтон должен укрепить оборону "Барыса" и добавить казахстанской команде мускулов и мощности.

Отметим, что в послужном списке Диллана есть "золото" ЮЧМ и МЧМ, чемпионство в АХЛ, а также 11 матчей в НХЛ за "Даллас", - пишет сайт.

"Хетерингтон сейчас предельно мотивирован, ведь от его игры за "Барыс" во многом зависит подписание им нового контракта в Северной Америке", - добавило СМИ.

Напомним, что сегодня, 10 ноября, "Барыс" в Ярославле сыграет с "Локомотивом". Матч начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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