"Барыс" выставил новичков на матч против четвертой команды Западной конференции КХЛ

Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на гостевой матч с череповецской "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В заявку казахстанской команды вошли два новичка - канадский форвард Фил Варон и его соотечественник защитник Диллон Хетерингтон.
Полностью состав "Барыса" выглядит так:
Ортио (Карлссон)
Хетерингтон - Диц, Фрэттин - Варон - Виделль
Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Лилья
Маклюков - Шалапов, Старченко - Сагадеев - Шевченко
Гайтамиров, Акользин - Гурков - Петухов, Мусоров.
Напомним, матч пройдет в Череповце и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.
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