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"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Куньлунем"

Астанчане идут десятыми в своей конференции.

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Куньлунем"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
"Барыс" определился с составом на домашним матч с китайским "Куньлунем" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 30 октября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Перед этой игрой казахстанский клуб идет десятым на "Востоке", набрав 16 очков. Китайская команда с отставанием на пять баллов располагается в этой конференции на последней, 12-й строчке.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Хоккей

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