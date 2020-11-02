Стал волком в "Барысе": Кертис полюбил бешбармак и решил выступать за Казахстан. А еще поиграл в НХЛ и дружит с Дицем

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Стал волком в "Барысе": Кертис полюбил бешбармак и решил выступать за Казахстан. А еще поиграл в НХЛ и дружит с Дицем

Вы не знали много интересного о форварде.

Стал волком в "Барысе": Кертис полюбил бешбармак и решил выступать за Казахстан. А еще поиграл в НХЛ и дружит с Дицем
Кертис Волк. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Кертис Волк - один из самых результативных игроков "Барыса". Натурализованный канадец, выступающий за сборную Казахстана, может по праву носить звание лучшего бомбардира сезона в клубе. Ему нравится бешбармак, он играет в гольф, а еще сумел осуществить мечту - сыграть в НХЛ. К слову, именно Волк в игре против рижского "Динамо" забил первую для "Барыса" шайбу в текущем турнире КХЛ.

Корреспондент Vesti.kz рассмотрел карьеру одного из лидеров столичного клуба и представил несколько интересных фактов о пути Волка в хоккее.




Что интересно, фамилия Волк (Valk) означает "сокол" на голландском.

"Когда летел сюда, Даррен сказал, что она означает на русском. В Канаде она никак не переводится, но корни моего отца из Голландии, и я уверен, что valk с голландского переводится как сокол. Но я не против, если здесь меня будут ассоциировать с волком, это благородный зверь", - рассказывал хоккеист.

И действительно, канадец подобно волку выгрызает очки у команд соперника.





Раньше Волк показывал свои клыки в клубах Американской хоккейной лиги, где выступал за такие коллективы, как "Ютика Кометс" и "Спрингфилд Тандербердс".

Но, пожалуй, главное спортивное событие в жизни хоккеиста случилось не так давно.


В 2017 году Волку наконец-то удалось осуществить давнюю мечту и сыграть в НХЛ. В том году его из своего аффилиата "Тандербердс" вызвала основная команда "Флорида Пантерс". Радости от такой возможности у Волка было предостаточно, ведь на драфте он выбран не был:

"Как-то в воскресенье тренер позвал в офис после игры и сказал, что завтра у меня самолет во Флориду и я сыграю против "Далласа". Выйдя из кабинета, сразу начал звонить своим близким, чтобы они тоже начинали покупать билеты.

Что касается самой игры… Сначала сильно переживал, в первые минуты потряхивало, но после пары смен отпустило - ведь это все тот же хоккей, Правда, тот, о котором ты мечтал, но когда мечта сбывается - на душе спокойнее. В игре меня тогда хорошо поддерживал знаменитый хоккеист "Далласа" Джейсон Спецца, и все прошло круто".

Правда, карьера в НХЛ у Волка ограничилась всего одним, тем самым дебютным матчем, но своей цели хоккеист добился.





Любовь к хоккею, как и у любого канадского мальчишки, у Волка появилась еще в детстве. Дело в том, что двоюродный дедушка хоккеиста Келли Хруди был известным канадским вратарем, обладателем Кубка Канады.

Однажды он позвал Волка и его родственников на арену "Лос-Анджелес Кингс". Дедушка показал ему раздевалки и он даже здоровался с великими хоккеистами. А когда Волк подрос, Хруди помогал ему, говорил, где слабые места у вратарей и куда лучше бить, говорил, как быть профессиональным хоккеистом.



И хоть решение заниматься хоккеем он принимал сам, такой пример от звездного родственника, разумеется, не остался в стороне. Волку захотелось продолжить хоккейную династию.

А ведь он мог пойти и по совершенно другому пути. Его мама работает в магазине, предоставляющем костюмы для танцоров и актрис, а отец руководит строительной компанией, возводящей дома.

И так как это дело всей жизни для отца хоккеиста, Волк бы сейчас мог работать в его компании, быть правой рукой и может быть вообще не играть в хоккей.

Но, как говорит сам игрок, отец поддерживал решение сына уйти в хоккей:

"Нет, он мне предоставил свободу выбора, поэтому единственный спортсмен в семье - я".



У Волка две сестры и младший брат. К слову, его последний тоже играл в хоккей, но через какое-то время перешел в гольф.

Волк увлекается этим видом спорта, как и его сокомандник Йони Ортио

"Люблю играть в гольф. Часто играем вместе с друзьями, братом и отцом. Если летом я не в тренажерном зале, то ищете меня на гольф-поле".



Родители Волка изначально отнеслись к возможности сына играть за океаном неоднозначно. Когда он собирался переезжать в Казахстан, то первым делом зашел в Google, чтобы посмотреть информацию о столице и клубе. Затем сразу позвонил Дицу, так как они дружат с самого детства.

"Я вырос вместе с Дицем, знаем друг друга с пяти лет, начинали заниматься хоккеем вместе. Теперь с нетерпением жду, когда сыграю с ним здесь", - говорил Волк.



И вот, когда дело дошло до семьи, отец отнесся к новому месту работы сына хорошо, так как знал, что это хорошая возможность для него. Мама, разумеется, стала переживать, но в шоке были они оба. Уже после в разговоре с родителями Дица они успокоились.

Что касается адаптации в Казахстане, то в этом ему помогали остальные иностранные игроки "Барыса", такие как Кевин Даллмэн, Брэндон Боченски, Хенрик Карлссон и Диц.

Игроком клуба из Нур-Султана канадец стал в 2018 году и сразу зарекомендовал себя. В текущем чемпионате КХЛ у него 11 набранных очков. Столько же у его тиммейта Якоба Лильи и на одно больше, чем у капитана Дица. Но если его соотечественник набирает свою статистику почти полностью от заброшенных шайб и имеет восемь точных попаданий (8+2), а Лилья набирает почти столько же сколько и отдает(5+6), то Волк больше ответственен за создание голевых моментов - он набрал уже восемь результативных передач (3+8). Такой показатель сравнивает его по статистике с другим лидером "Барыса" по ассистам Линусом Виделлем (2+7).



Кстати, говоря об адаптации в Казахстане. Однажды Волк угодил в неловкую ситуацию, купив в столичном супермаркете кумыс, но не разобравшись в этом. Писали, что он назвал национальный продукт гадостью. Но хоккеист это опроверг. 

"Ситуация получилась странная. Я даже не знаю, что купил в супермаркете, молоко ли, или это был кефир некачественный, но вкус определенно мне не понравился. Но я никоим образом не хотел выразить неуважение к вашей стране и к национальным блюдам. И тем более не говорил, что ваши национальные блюда - гадость. Мои слова были неверно истолкованы", - говорит спортсмен.

Такой нелепой ситуации можно было бы избежать, знай он язык как его друг Диц. Но Волк пока такими познаниями в русском не блещет.

"Языковой барьер все-таки самое сложное для меня. Я иду в продуктовый и иногда не могу разобраться, что купить. Продавцы говорят мне по-русски, а я не понимаю. Но это все мелочи. Большую часть времени я провожу на арене со своими партнерами, с ними гораздо проще". 

Кстати, товарищи по команде после этой истории угостили-таки Волка настоящим кумысом. И он ему понравился. Так же как и бешбармак. Теперь он точно настоящий, пусть и натурализованный, казахстанец. 

"Сейчас моя любимая еда из казахской кухни - бешбармак. Абсолютно точно. Для меня это было новым блюдом, потому что до приезда в Казахстан его никогда не пробовал", - рассказывает он.



Волк - один из основных игроков команды, который вместе с другими хоккеистами может вывести "Барыс" в плей-офф. На данный момент команда находится на десятой строчке в конференции КХЛ. 

Фото: ХК "Барыс" (1,5,6,7,8, 9) Shaiba.kz (2,3,4).

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Казахстанский хоккей Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Диц Даррен

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:51
Хоккей

Стал волком в "Барысе": Кертис полюбил бешбармак и решил выступать за Казахстан. А еще поиграл в НХЛ и дружит с Дицем
Вчера
22:35
Хоккей

Ушедший со Скабелкой из "Барыса" вратарь вошел в символическую сборную октября в КХЛ
Вчера
21:17
Хоккей

"Такие легионеры обязаны выпрыгивать из штанов". Как хоккеист "Барыса" заочно поссорился с российским журналистом
Вчера
20:50
Хоккей

Как обыграть Скабелку. "Барыс" может прервать беспроигрышную серию "Локомотива" и вернуться в зону плей-офф
Вчера
18:03
Хоккей

"Сиди в своем Казахстане, деньги получай". Российский журналист жестко ответил легионеру "Барыса"
Вчера
15:51
Хоккей

Сильнее Даррена Дица? "Барыс" подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады
Вчера
12:35
Хоккей

"Я не вижу "Барыс" в плей-офф". Эксперт - о возможной смене тренера, проблемных зонах и новичках
Вчера
12:10
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ
Вчера
11:45
Хоккей

В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ
1 ноября
23:48
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд
1 ноября
20:11
Хоккей

"Я играл против него в НХЛ. Он усилит нашу команду". Фрэттин - о новичке "Барыса"
1 ноября
16:20
Хоккей

"В "Барысе" делают это хорошо". Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новичка из НХЛ
31 октября
21:28
Хоккей

Хоккеиста "Куньлуня" оштрафовали за удар игрока "Барыса"
31 октября
20:55
Хоккей

"Навели жути на арене". Как хоккеистов "Барыса" напугали на Хэллоуин
31 октября
09:00
Хоккей

"Сыграли более агрессивно". Форвард "Барыса" рассказал о победе над "Куньлунем"
31 октября
00:01
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ
30 октября
23:09
Хоккей

Тренер "Куньлуня" нашел объяснение поражению от "Барыса"
30 октября
22:49
Хоккей

Тренер "Барыса" высказался о домашней победе над "Куньлунем" в КХЛ
30 октября
22:30
Хоккей

"Первая за пять игр победа". КХЛ - о матче "Барыса" с "Куньлунем"
30 октября
22:13
Хоккей

Ошибка с канадским форвардом. Как "Барыс" подтвердил провал в трансферах для КХЛ
30 октября
19:07
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч КХЛ с "Куньлунем"
30 октября
17:25
Хоккей

Когда приедет форвард Фил Варон? В "Барысе" оказались не готовы рассказать о новичке из НХЛ
30 октября
17:05
Хоккей

"Будет битва, как в последний раз". Казахстанский эксперт сделал прогноз на матч "Барыса" с "Куньлунем"
30 октября
16:51
Хоккей

Юрия Михайлиса могут уволить, или почему "Барыс" не имеет права проигрывать аутсайдерам КХЛ
30 октября
15:00
Хоккей

Соперник "Барыса" по КХЛ заключил полноценный контракт с сыном олимпийского чемпиона
30 октября
13:28
Хоккей

"Я сильно взволнован". Новичок "Барыса" из НХЛ прокомментировал свой переход
30 октября
10:07
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" против "Куньлуня" в КХЛ
30 октября
09:13
Хоккей

"Барыс" подтвердил переход нападающего из НХЛ
30 октября
07:35
Хоккей

Главный тренер клуба КХЛ заразился коронавирусом
29 октября
22:16
Хоккей

Канадцы и великаны из Швеции. С кем "Барыс" мог бы расстаться в период игрового кризиса
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика