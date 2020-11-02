Стал волком в "Барысе": Кертис полюбил бешбармак и решил выступать за Казахстан. А еще поиграл в НХЛ и дружит с Дицем

Кертис Волк - один из самых результативных игроков "Барыса". Натурализованный канадец, выступающий за сборную Казахстана, может по праву носить звание лучшего бомбардира сезона в клубе. Ему нравится бешбармак, он играет в гольф, а еще сумел осуществить мечту - сыграть в НХЛ. К слову, именно Волк в игре против рижского "Динамо" забил первую для "Барыса" шайбу в текущем турнире КХЛ.

Корреспондент Vesti.kz рассмотрел карьеру одного из лидеров столичного клуба и представил несколько интересных фактов о пути Волка в хоккее.



Что интересно, фамилия Волк (Valk) означает "сокол" на голландском."Когда летел сюда, Даррен сказал, что она означает на русском. В Канаде она никак не переводится, но корни моего отца из Голландии, и я уверен, что valk с голландского переводится как сокол. Но я не против, если здесь меня будут ассоциировать с волком, это благородный зверь", - рассказывал хоккеист.И действительно, канадец подобно волку выгрызает очки у команд соперника.Раньше Волк показывал свои клыки в клубах Американской хоккейной лиги, где выступал за такие коллективы, как "Ютика Кометс" и "Спрингфилд Тандербердс".

Но, пожалуй, главное спортивное событие в жизни хоккеиста случилось не так давно.





В 2017 году Волку наконец-то удалось осуществить давнюю мечту и сыграть в НХЛ. В том году его из своего аффилиата "Тандербердс" вызвала основная команда "Флорида Пантерс". Радости от такой возможности у Волка было предостаточно, ведь на драфте он выбран не был:



"Как-то в воскресенье тренер позвал в офис после игры и сказал, что завтра у меня самолет во Флориду и я сыграю против "Далласа". Выйдя из кабинета, сразу начал звонить своим близким, чтобы они тоже начинали покупать билеты.



Что касается самой игры… Сначала сильно переживал, в первые минуты потряхивало, но после пары смен отпустило - ведь это все тот же хоккей, Правда, тот, о котором ты мечтал, но когда мечта сбывается - на душе спокойнее. В игре меня тогда хорошо поддерживал знаменитый хоккеист "Далласа" Джейсон Спецца, и все прошло круто".



Правда, карьера в НХЛ у Волка ограничилась всего одним, тем самым дебютным матчем, но своей цели хоккеист добился.











Любовь к хоккею, как и у любого канадского мальчишки, у Волка появилась еще в детстве. Дело в том, что двоюродный дедушка хоккеиста Келли Хруди был известным канадским вратарем, обладателем Кубка Канады.



Однажды он позвал Волка и его родственников на арену "Лос-Анджелес Кингс". Дедушка показал ему раздевалки и он даже здоровался с великими хоккеистами. А когда Волк подрос, Хруди помогал ему, говорил, где слабые места у вратарей и куда лучше бить, говорил, как быть профессиональным хоккеистом.







И хоть решение заниматься хоккеем он принимал сам, такой пример от звездного родственника, разумеется, не остался в стороне. Волку захотелось продолжить хоккейную династию.



А ведь он мог пойти и по совершенно другому пути. Его мама работает в магазине, предоставляющем костюмы для танцоров и актрис, а отец руководит строительной компанией, возводящей дома.

И так как это дело всей жизни для отца хоккеиста, Волк бы сейчас мог работать в его компании, быть правой рукой и может быть вообще не играть в хоккей.



Но, как говорит сам игрок, отец поддерживал решение сына уйти в хоккей:



"Нет, он мне предоставил свободу выбора, поэтому единственный спортсмен в семье - я".







У Волка две сестры и младший брат. К слову, его последний тоже играл в хоккей, но через какое-то время перешел в гольф.

Волк увлекается этим видом спорта, как и его сокомандник Йони Ортио.



"Люблю играть в гольф. Часто играем вместе с друзьями, братом и отцом. Если летом я не в тренажерном зале, то ищете меня на гольф-поле".







Родители Волка изначально отнеслись к возможности сына играть за океаном неоднозначно. Когда он собирался переезжать в Казахстан, то первым делом зашел в Google, чтобы посмотреть информацию о столице и клубе. Затем сразу позвонил Дицу, так как они дружат с самого детства.



"Я вырос вместе с Дицем, знаем друг друга с пяти лет, начинали заниматься хоккеем вместе. Теперь с нетерпением жду, когда сыграю с ним здесь", - говорил Волк.







И вот, когда дело дошло до семьи, отец отнесся к новому месту работы сына хорошо, так как знал, что это хорошая возможность для него. Мама, разумеется, стала переживать, но в шоке были они оба. Уже после в разговоре с родителями Дица они успокоились.



Что касается адаптации в Казахстане, то в этом ему помогали остальные иностранные игроки "Барыса", такие как Кевин Даллмэн, Брэндон Боченски, Хенрик Карлссон и Диц.



Игроком клуба из Нур-Султана канадец стал в 2018 году и сразу зарекомендовал себя. В текущем чемпионате КХЛ у него 11 набранных очков. Столько же у его тиммейта Якоба Лильи и на одно больше, чем у капитана Дица. Но если его соотечественник набирает свою статистику почти полностью от заброшенных шайб и имеет восемь точных попаданий (8+2), а Лилья набирает почти столько же сколько и отдает(5+6), то Волк больше ответственен за создание голевых моментов - он набрал уже восемь результативных передач (3+8). Такой показатель сравнивает его по статистике с другим лидером "Барыса" по ассистам Линусом Виделлем (2+7).







Кстати, говоря об адаптации в Казахстане. Однажды Волк угодил в неловкую ситуацию, купив в столичном супермаркете кумыс, но не разобравшись в этом. Писали, что он назвал национальный продукт гадостью. Но хоккеист это опроверг.

"Ситуация получилась странная. Я даже не знаю, что купил в супермаркете, молоко ли, или это был кефир некачественный, но вкус определенно мне не понравился. Но я никоим образом не хотел выразить неуважение к вашей стране и к национальным блюдам. И тем более не говорил, что ваши национальные блюда - гадость. Мои слова были неверно истолкованы", - говорит спортсмен.

Такой нелепой ситуации можно было бы избежать, знай он язык как его друг Диц. Но Волк пока такими познаниями в русском не блещет.



"Языковой барьер все-таки самое сложное для меня. Я иду в продуктовый и иногда не могу разобраться, что купить. Продавцы говорят мне по-русски, а я не понимаю. Но это все мелочи. Большую часть времени я провожу на арене со своими партнерами, с ними гораздо проще".

Кстати, товарищи по команде после этой истории угостили-таки Волка настоящим кумысом. И он ему понравился. Так же как и бешбармак. Теперь он точно настоящий, пусть и натурализованный, казахстанец.



"Сейчас моя любимая еда из казахской кухни - бешбармак. Абсолютно точно. Для меня это было новым блюдом, потому что до приезда в Казахстан его никогда не пробовал", - рассказывает он.







Волк - один из основных игроков команды, который вместе с другими хоккеистами может вывести "Барыс" в плей-офф. На данный момент команда находится на десятой строчке в конференции КХЛ.



Фото: ХК "Барыс" (1,5,6,7,8, 9) Shaiba.kz (2,3,4).