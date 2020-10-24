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"Играют практически без первого звена". Казахстанский комментатор разобрал поражения "Барыса" и назвал причины

Команда проиграла два домашних матча.

"Играют практически без первого звена". Казахстанский комментатор разобрал поражения "Барыса" и назвал причины
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Первое звено "Барыса" в последних матчах команды не выполняло свои функции, считает известный казахстанский комментатор Александр Олейник. Разбирая поражения в домашних играх с "Йокеритом" и "Ак Барсом" для Vesti.kz, он назвал их причины.

"Действительно обидное поражение от "Йокерита", которое "Барыс" не заслуживал. По крайней мере, по 45-ти минутам. Потому что за 15 минут "Йокерит" перевернул всю игру с ног на голову.

Конечно, сказалось то, что очень быстро пропустили вторую и третью шайбы за небольшой промежуток времени. А так по игре "Барыс" был точно лучше, сопернику ни в чем не уступал, очень грамотно пользовался своими моментами. Но в концовке где-то немножко не дотерпел.

Какие-то мелкие индивидуальные ошибки, и все это в итоге привело к тому, что соперник смог сравнять. Третья шайба оказала больше психологическое давление, очень быстро ее пропустили.

Может быть, если бы счет был после этого 4:2, тогда бы наверняка довели дело до победы, не отдавая сопернику такое преимущество. А так команда играла здорово, показывала хороший хоккей.

Отмечу третье и четвертое звенья, которые здорово себя показывают. И уже нельзя про них говорить, что они как-то удивляют, наоборот именно третье-четвертое звено задают жар, задают весь ритм игры. 

Что касается матча с "Ак Барсом", он был быстрее, переиграл "Барыс" практически по всем компонентам.

Кто знает, конечно, как бы сложилась игра в том эпизоде, когда в концовке второго периода были моменты у Петухова, был момент у Акользина, когда Старченко попал в перекладину. Забей они в той ситуации, повели бы 2:1, может быть могли бы доиграть до победы и сыграли бы в тот хоккей, который просит Юрий Михайлис - где-то от обороны строже, но в итоге пропустили, начали догонять, но, опять же, не смогли это сделать. Глупые удаления, ошибки, и все это привело к печальному результату. 

Правильным будет сказать, что мы сейчас играем практически без первого звена. Его как такового нет. Если оно забивает, то крайне редко. Даже взять шайбу Виделля, которую он забросил "Йокериту", по сути то гол сделал для него Асетов. А какой-то комбинационной игры у первой тройки вообще нет. 

Видно, что есть какой-то дискомфорт у Старченко, у Виделля. И они от этого, наверное, не могут найти общий смысл игры, общую химию. Поэтому "Барыс" сейчас практически играет без первого звена.

Да, есть хорошие три звена помимо этого. Но, к сожалению, если в предыдущий сезон мы привыкли к тому, что у "Барыса" есть одно первое звено, и мы от него во многом зависели, то сейчас этого первого звена нет.

Поэтому, наверное, и результативность у команды упала. Что говорить, если лучший бомбардир, лучший снайпер - Даррен Диц. Столько же голов забил Никита Михайлис.

Тяжело играть команде без первого звена и без первой тройки, которая задает ритм. Да, есть другие звенья, которые справляются со своей работой и даже чуть-чуть больше сейчас на себя берут. Это радует, но хотелось бы, чтобы еще было первое звено", - сказал Олейник.

Напомним, "Йокериту" "Барыс" уступил в овертайме, ведя по ходу матча 4:0. А "Ак Барс" переиграл казахстанцев со счетом 3:1. Серия поражений подопечных Михайлиса составляет две встречи. Теперь команда отправляется на выезд, где 26 октября сыграет с "Сибирью", а 28-го - с "Сочи".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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