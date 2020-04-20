Жена хоккеиста, откровения в Instagram и истории о нижнем белье. Почему вам нужно подписаться на новую ведущую "Барыса"

ХК "Барыс" на своем YouTube-канале запустил новый проект - Live с раскаток перед матчами КХЛ. Первый выпуск прошел сегодня в преддверии домашней встречи с "Ак Барсом". А одной из ведущих стала супруга казахстанского форварда Аркадия Шестакова Анастасия.

Если для большого зрителя эта девушка пока малоизвестна, то в столичном хоккейном кругу у нее репутация начинающего блогера. Жена нападающего пишет пикантные посты об их отношениях, выдержки из которых решили привести Vesti.kz.

И пусть в Instagram у Анастасии Шестаковой пока всего чуть более четырех тысяч фолловеров, наверняка после этого материала и вам захочется подписаться на эту привлекательную шатенку.

Про мужа и девушек

Уже давно я брала у своего мужа интервью на тему: "Какие девушки ему нравятся?" И общий смысл сказанного был: "Те, которым интересно жить самим по себе".

Не Рапунцель, сидящая в высокой башне и ждущая, когда принц ее спасет. Не Спящая красавица, которая, собственно говоря, спит. А та, у которой много энергии, интересов, кругозора и желаний.

Та, которой, по сути, не нужен никто рядом, чтобы быть самодостаточной и счастливой. Вот именно такие притягивают надолго, а может, и навсегда.

Про жизнь с хоккеистом и быт

Вчера муж вернулся из поездки и спрашивает меня:

- А где мои шорты?

- Наверное, в гардеробной, где им и положено быть? - резонно замечаю я.

- Нет, им положено быть вот здесь, на полу между тумбочкой и кроватью, куда я их аккуратно положил.

Про роль жены хоккеиста

В моем мире мужчина - главный добытчик (хотя я ненавижу это слово). Такой мой отец, такой мой муж, другую модель семьи я бы не приняла. Но! Я себя никогда не видела в роли домохозяйки. Как, впрочем, и в режиме работы 5/2.

Про коронавирус

Аркаша перенес так, как будто ничего не было. Высокая температура ровно один вечер - потом все. Мне было чуток похуже.

Вот представьте: вы пили коньяк. Потом пиво. Потом водку. Потом шампанское. Потом снова коньяк. И при этом ничего не ели. Вот прям совсем ничего, даже сырок.

Представили? Вот теперь представьте свое состояние после этого всего, только умноженное на десять. При этом вы не можете спать. Совсем. Потому что когда вы лежите, то вас тошнит. Сидеть, разумеется, тоже не можете. Про стоять и ходить я вообще молчу.

Про шутки мужа и свадебный пеньюар

На раздаче умения делать комплименты мой муж стоял последним. Но так и не дождался своей очереди, потому что где-то начался хоккей.

На свадьбу я купила себе шикарный пеньюар. Италия, стоит почти как мое свадебное платье. Сзади ткань ниспадает на пол шлейфом, и я уже в примерочной представляла, как, будучи молодой женой, хожу в этом облачении по нашей квартире с чашкой кофе, а маленькие херувимчики сзади поправляют мне подол.

На деле, когда муж впервые увидел меня в нем, вместо восторгов я услышала: "Ты что, Каспер?" Теперь каждый раз, когда я надеваю этот пеньюар, он весело кричит, что снова нарядилась в костюм маленького привидения.

Про знакомство с родителями и беременность

У меня тут спросили, как правильно знакомиться с родителями избранника. Спросили у человека, который поехал с плакатом "семья Satsan" встречать Аркашу в аэропорт.

И уже там узнал, что забирать из аэропорта его приедет его отец. А у меня любимый формат платья - до трусов, и плакат с непонятным словом в руках. Спасибо, что не матерным.

Плакат я спрятала, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Трусы, торчащие из-под платья, спрятать не получилось. Ситуацию все равно не сгладила. Забыла плакат в машине. Его мы больше не видели. К счастью, плакат, а не человека.

А на знакомстве с Аркашиной мамой она учила меня, как быстро забеременеть, чтобы он позвал меня замуж. На тот момент мы встречались где-то полгода. Видимо, слишком долгий срок для отношений без обязательств.

В итоге подвели оба: поженились только через 3,5 года после того разговора, а я до сих пор не беременна. В общем, так себе невестка.

Про жизнь со звездой

Я пришла покупать путевки на базу отдыха, подала удостоверение личности, чтобы сделать копию, и впервые услышала этот вопрос:

- У вас случайно нет родственника хоккеиста с такой же фамилией?

- Случайно есть, - ответила я, - мой муж.

После этого бухгалтер так разволновался, что трижды не мог на калькуляторе сложить две цифры, чтобы озвучить мне конечную сумму.

Приятно быть женой звезды, конечно, но немного утомительно. Приходится отдавать все лавры и почести и иногда усмирять свою собственную внутреннюю звезду.

Про любовь

Мужа же своего я могу нюхать часами, как бы это странно ни звучало. Вечером всегда прижимаюсь носом к его спине, когда засыпаю. А иногда, в порыве любви, просто очень интенсивно его обнюхиваю. Раньше для него это было странно, теперь привык, что живет с собакой-ищейкой.

Если вы еще не видели Анастасию Шестакову в роли ведущей, сделайте это немедленно.