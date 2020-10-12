Десять игроков российского клуба вернулись в строй перед игрой с "Барысом"

Десять хоккеистов "Салавата Юлаева"
перед игрой с "Барысом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) выведены из списка травмированных, сообщает Gorobzor.ru
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В строй вернулись: Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Сакари Маннинен, Григорий Панин, Артем Пименов, Владислав Сухачев, Егор Сучков, Теему Хартикайнен, Петр Хохряков.
В списке травмированных остались только Никита Сошников и Дмитрий Брагинский.
Ранее выздоровели: Юха Метсола, Павел Коледов, Данил Башкиров, Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Вячеслав Солодухин.
Напомним, сегодня, 12 октября, "Барыс" сыграет против "Салавата Юлаева" в Уфе. Матч начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.
После этой игры казахстанский клуб также в гостях встретится со "Спартаком" (14 октября) и "Ак Барсом" (16 октября). С составом "Барыса" на выездную серию можно ознакомиться здесь
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