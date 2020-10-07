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Все еще коронавирус? Названа причина отсутствия двух нападающих в составе "Барыса"

Они не полетели на гостевой матч с "Автомобилистом".

Все еще коронавирус? Названа причина отсутствия двух нападающих в составе "Барыса"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

ХК "Барыс" объяснил отсутствие в своем составе двух казахстанских нападающих - Павла Акользина и Алихана Асетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне обоих хоккеистов не оказалось среди тех, кто отправился на гостевой матч против "Автомобилиста" в Екатеринбург.

"В Екатеринбург с командой не прилетели Павел Акользин и Алихан Асетов. Первый проходит медицинские процедуры после небольшого столкновения в матче против СКА, второй завершает пребывание на карантине", - говорится на сайте клуба.

Напомним, матч "Автомобилист" - "Барыс" состоится сегодня, 7 октября, в 20:00 по времени Нур-Султана. Он станет вторым для команды и первым гостевым после выхода с карантина, который был связан с обнаружением 19 случаев заболевания COVID-19 в команде.

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Метки:
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