"Барыс" впервые за пять лет обыграл СКА

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Казахстанский "Барыс" обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нур-Султане завершилась победой "Барыса" в серии буллитов - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Антон Сагадеев (15-я минута) и Даррен Диц (20), решающий буллит реализовал Роман Старченко. У СКА отличились Иван Морозов (30) и Евгений Тимкин (45).
Таким образом, "Барыс" впервые за пять лет обыграл СКА. Предыдущая победа казахстанского клуба была одержана 28 октября 2015 года (4:2). С тех пор в девяти матчах подряд успех неизменно праздновал клуб из Питера.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне