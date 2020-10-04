Тренер "Барыса" разобрал победу над СКА и назвал героя матча

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над питербургским СКА по буллитам (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Игра была очень тяжелой для нас. Где-то молодость сказалась - второй и третий период мы проигрывали в движении. Команда быстрая, молодая, агрессивная, злая... Старались играть как можно проще - насколько получилось это, вот, решил овертайм. Опять же, невынужденные удаления, которые не нужны нам были в овертайме. Много сил отдали сегодня. Я благодарен команде, вратарю, который сегодня очень здорово отыграл: на последнем рубеже была такая стена, которая нам нужна, это поддержка и для защитников, и для нападающих - для всей команды. Спасибо всей команде за игру. После такого перерыва было тяжело войти в игру, где-то игровой ритм был утерян, технически ошибок очень много было, много брака. Но мы будем с каждым матчем улучшать свою игру", - сказал Михайлис после матча.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне