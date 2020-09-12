"Пропустили по своей глупости". Капитан "Динамо" Шипачев о победе над "Барысом" и переломном моменте

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Пропустили по своей глупости". Капитан "Динамо" Шипачев о победе над "Барысом" и переломном моменте

Форвард сделал дубль и перевел игру в овертайм.

"Пропустили по своей глупости". Капитан "Динамо" Шипачев о победе над "Барысом" и переломном моменте
Вадим Шипачев. Фото: ХК "Динамо"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Олимпийский чемпион, чемпион мира и форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев на послематчевой пресс-конференции рассказал, как радовался с одноклубником Дмитрием Яшкиным, когда удалось перевести игру с "Барысом" в овертайм, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 сентября, в Нур-Султане казахстанская команда потерпела поражение со счетом 4:5 в овертайме. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

- Рады, что выиграли. Игра складывалась тяжеловато. Пропустили голы по своей глупости. Хорошо, что отыгрались в конце и удалось забить в овертайме. Здорово, я очень рад, и вся команда очень рада, что мы сегодня выиграли эту игру. Я думаю, наши болельщики тоже очень рады, что мы начали побеждать. Я надеюсь, что это поможет нам психологически побороть этот момент неприятный. Три подряд - было не очень вкусно. 

- В концовке третьего периода вы разозлились просто, или какие-то связки наладились и игра пошла?

- Да нет, мы продолжали играть. Перешли на три звена. Стали покороче играть, интенсивнее, и моменты появились. Получилось забить эти голы. Я доволен.

- Опишите свой гол, который изменил ход матча. Как это на последних секундах получилось?

- Я попал в Димку Яшкина. Получилось, что я бросил, и шайба изменила (траекторию). От Димки, по-моему. Там Димка радовался больше меня. Он выбежал: "Я, я, я!" Я говорю: "Красавец!"

"Болельщикам интересны 9 шайб, а нам не очень". Крикунов рассказал, как вырвал с "Динамо" победу у "Барыса"

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ Динамо Москва КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:42
Хоккей

"Не разобрались в простой ситуации". Михайлис объяснил первое домашнее поражение "Барыса"
Сегодня
20:33
Хоккей

"Пропустили по своей глупости". Капитан "Динамо" Шипачев о победе над "Барысом" и переломном моменте
Сегодня
20:13
Хоккей

Шведский форвард "Барыса" назвал причины поражения от "Динамо" и высказался об игре с ЦСКА
Сегодня
19:50
Хоккей

"Болельщикам интересны 9 шайб, а нам не очень". Крикунов рассказал, как вырвал с "Динамо" победу у "Барыса"
Сегодня
19:31
Хоккей

Дубль Дица помог "Барысу" одержать вторую подряд победу в КХЛ
Сегодня
18:33
Хоккей

Капитан "Барыса" Диц оформил первый дубль в новом сезоне КХЛ
Сегодня
17:51
Хоккей

"Барыс" забросил две шайбы за 7 минут и вынудил "Динамо" сменить голкипера
Сегодня
15:40
Хоккей

КХЛ заменила судей на второй домашний матч "Барыса" в новом сезоне
Сегодня
14:36
Хоккей

"Будет сравнивать с прошлогодней командой Андрея Скабелки". Российский эксперт оценил старт "Барыса" в новом сезоне
Сегодня
13:26
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о переговорах с "Барысом"
Сегодня
11:45
Хоккей

Продлим победную серию? Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" в КХЛ против московского "Динамо"
Сегодня
10:53
Хоккей

Мы думаем, "Барыс" выиграет у "Динамо" Москва - 2:1. А ваш прогноз?
Вчера
19:33
Хоккей

"Коллекция шедевров Никиты Михайлиса". Представлены роскошные голы форварда "Барыса"
Вчера
17:32
Хоккей

"Шайба получилась просто чумовой". СМИ восхитились мастерством игрока "Барыса" в матче с "Куньлунем"
Вчера
16:30
Хоккей

"Барыс" подписал форварда сборной Казахстана
Вчера
15:18
Хоккей

Хоккеистов "Йокерита" поместили на карантин. Матчи команды в КХЛ отложены
Вчера
09:25
Хоккей

Михайлис после шайбы-шедевра вышел в лидеры снайперов КХЛ
Вчера
08:18
Хоккей

Семь игроков "Нефтехимика" заболели коронавирусом. Матч КХЛ с рижским "Динамо" перенесен
10 сентября
23:29
Хоккей

"Еще друг к другу притираемся". Старченко высказался о старте сезона "Барыса" и дисциплине
10 сентября
22:56
Хоккей

"Барыс" в своем репертуаре". Михайлис - о недопустимой обороне, игре сына и первом голе форварда из НХЛ
10 сентября
22:48
Хоккей

КХЛ назвала гол Михайлиса шедевром
10 сентября
22:28
Хоккей

"Пришлось играть на выживание". Шведский новичок "Барыса" - о первой домашней победе в КХЛ
10 сентября
22:19
Хоккей

Нападающий "Барыса" Михайлис забросил шайбу в четвертом матче подряд в КХЛ
10 сентября
21:46
Хоккей

"Барыс" одержал победу в первом домашнем матче нового сезона КХЛ
10 сентября
21:14
Хоккей

Шведский нападающий с опытом игры в НХЛ забросил первую шайбу за "Барыс"
10 сентября
18:56
Хоккей

"Значит, играю еще неплохо". Форвард сборной Казахстана - о своем 500-м матче в КХЛ
10 сентября
17:51
Хоккей

"Барыс" назвал состав на первый домашний матч в новом сезоне КХЛ
10 сентября
15:36
Хоккей

"Интриги тут нет". Российский эксперт дал прогноз на первый домашний матч "Барыса" в КХЛ
10 сентября
14:39
Хоккей

Арбитры первого домашнего матча "Барыса" в КХЛ сдали положительные тесты на COVID-19
10 сентября
10:47
Хоккей

Мы думаем, "Барыс" выиграет - 3:1. А ваш прогноз?
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта 2020
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика