Новый голкипер "Барыса" из НХЛ пропустил три шайбы за три минуты в дебютном матче

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Новичок "Барыса" финский голкипер Йони Ортио дебютировал за казахстанский клубв новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ортио занял место в воротах в гостевом матче с минским "Динамо". Во втором периоде финн пропустил три шайбы за три минуты, две из которых соперник забросил при игре в большинстве.
На данный момент встреча продолжается. Счет 3:0 в пользу минчан.
Минувший сезон Ортио провел в чемпионате Швейцарии в составе клуба "Цюрих Лайонс" - 29 матчей (коэффициент надежности - 2,38, процент отраженных бросков - 91,7). Голкипер регулярно вызывается в сборную Финляндии, также имеет опыт выступлений в НХЛ - в составе клуба "Калгари Флеймс" провел 37 матчей с 2014 по 2016 год.
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