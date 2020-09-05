"Барыс" сделал камбэк с 0:3, но потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

Казахстанский "Барыс"
проиграл минскому "Динамо"
в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время встречи, прошедшей в Минске, завершилось вничью 4:4 (0:0, 4:1, 0:3). При этом по ходу игры "Барыс" уступал 0:3 и 1:4.
В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а вторая 20-минутка осталась за минчанами. Сначала "Динамо" наказало "Барыс" за удаление Кертиса Волка
, получившего четырехминутный штраф. В большинстве отличились Брэндон Козун
(25-я минута) и Роб Клинкхаммер
(26-я). А на 28-й минуте Артем Димков
забросил третью шайбу в ворота Йони Ортио
, дебютировавшего за казахстанский клуб.
На 39-й минуте "Барыс" одну шайбу отыграл - отличился Антон Сагадеев
, однако за две секунды до перерыва Егор Шарангович
вновь огорчил Ортио и восстановил преимущество "Динамо" в три шайбы.
Заключительный период остался за "Барысом". Через 33 секунды после начала Роман Старченко
убежал на рандеву с голкипером и забросил вторую шайбу минчанам.
На 54-й минуте "Барыс" реализовал численное преимущество и усилиями Никиты Михайлиса
сократил отставание до минимума, а спустя три минуты Даррен Диц
и вовсе сравнял счет.
В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались минчане. Победу "Динамо" на 31-й секунде принес Клинкхаммер.
Для "Барыса" это поражение стало первым в сезоне после победы на рижским "Динамо"
в стартовом матче, и первым под руководством Юрия Михайлиса
.
Следующую игру столичный клуб проведет 7 сентября в Москве против местного ЦСКА.
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