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Юрий Михайлис высказался о победе "Барыса" на старте нового сезона КХЛ

Следующая игра состоится 5 сентября.

Юрий Михайлис высказался о победе "Барыса" на старте нового сезона КХЛ
Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над рижским "Динамо" в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

"Тяжелая игра. Рады, что выиграли. Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на какие-то провокации. А так всех с победой - команду и болельщиков. Я уверен, что весь Казахстан следил за этой игрой после такого длительного перерыва. Команда стартовала удачно", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что "Барыс" выиграл у рижского "Динамо" со счетом 3:2. Следующую игру казахстанский клуб проведет 5 сентября в Минске против местного "Динамо".

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Динамо Рига

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