КХЛ приняла решение по первому матчу "Барыса" в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала официальное заявлении о ситуации с проведением матча регулярного чемпионата между рижским "Динамо"
и казахстанским "Барысом"
.
Ранее стало известно, что эта игра может быть отменена
. Причина в том, что один из арбитров, назначенных на матч, заражен коронавирусом. Остальные, будучи контактной группой, изолированы вместе с ним.
"У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч "Динамо" Рига - "Барыс" будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус", - сказано в пресс-релизе КХЛ.
Матч состоится сегодня, 3 сентября, и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
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