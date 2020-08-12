"Барыс" лишили канадского тафгая из НХЛ

Нападающий Джей Си Липон
из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс"
получил предложение от одного из клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом в своем твиттере сообщил агент Алеша Пилко
.
27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду "Виннипега" в сезоне-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) балл в 61 матче за фарм-клуб "Виннипега". Всего в АХЛ нападающий провел 452 матча, набрав 222 (80+142) балла и 839 штрафных минут.
Ранее в "Барысе"
сообщили, что намерены подписать еще одного-двух новичков. В межсезонье казахстанский клуб пополнили трое игроков: вратарь Йони Ортио
, нападающие Мэтт Фрэттин
и Якоб Лилья
.
Однако журналист "Спорт-Экспресса
" Алексей Шевченко
сомневается, что предложение Липону сделал "Барыс". По словам хоккейного эксперта, сейчас казахстанскому клубу не до трансферов.
Речь идет о том, что до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России "Барыс" будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ. Вдобавок "Снежные Барсы" и "Номад" снялись с МХЛ и ВХЛ соответственно, следующий сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.
Старт нового сезона КХЛ намечен на 2 сентября.
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