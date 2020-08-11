"Останется только один". Шевченко - о судьбе "Барыса" в КХЛ после снятия трех казахстанских клубов

Журналист "Спорт-Экспресса"
и хоккейный эксперт Алексей Шевченко
поделился мнением о дальнейшей судьбе "Барыса"
в новом сезоне КХЛ после того, как три казахстанских клуба снялись из ВХЛ.
"Все идет к тому, что в этом сезоне во всех трех профессиональных лигах останется только один клуб из Казахстана - "Барыс". И то наверняка придется решать вопрос с проведением домашних игр на чужом льду, по крайней мере до октября. Вчера стало известно, что парням из ВХЛ, работавшим в составе "Торпедо" и "Сарыарки", объявили о переводе в чемпионат Казахстана. Туда же спустится "Номад", но там местные ребята, которые будут выступать там, где скажут. В Усть-Каменогорске и Караганде есть легионеры из России и даже из других стран. Перевод в новый турнир так просто не оформишь. Да и с местными хоккеистами не все так просто - они же подписывали соглашение с командой Высшей лиги.
Чуть позже стало известно, что руководителей МХЛ уведомили об уходе из турнира "Снежных Барсов", хотя у молодежки уже готов и опубликован календарь. Официальное письмо вот-вот придет. Если говорить про клубы ВХЛ, то еще несколько дней назад представители казахстанских клубов гарантировали, что готовы к турниру. И в ВХЛ готовили расписание под эти обещания. Теперь опять придется все менять. Проблема с казахами - не финансовая. В их стране сложная эпидемиологическая ситуация, непонятно, когда откроются границы, да и даже несмотря на специальное разрешение, тренировочный процесс идет неполноценно. И если для участия в КХЛ "Барыс" найдет средства для возможного краткосрочного переезда, то клубам ВХЛ это просто не по карману. Коронавирус очень сильно изменил хоккейный мир, и жертвы появляются до сих пор", - написал Шевченко.
Сейчас "Барыс" проводит сбор в Нур-Султане и ожидает приезда легионеров
.
Однако до сих пор не решен вопрос, в каком городе Казахстана или России команда Юрия Михайлиса
будет проводить домашние матчи в рамках КХЛ.
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