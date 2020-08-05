Скабелка после ухода из "Барыса" дебютировал с поражения со счетом 0:6 в новом клубе

Ярославский "Локомотив
" провел первый матч под руководством экс-тренера "Барыса
" Андрея Скабелки
, передает корреспондент Vesti.kz
.
На предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи "железнодорожники" со счетом 0:6 уступили СКА
. За клуб из Санкт-Петербурга на второй минуте отличился Евгений Кетов
, на 30-й - экс-форвард "Барыса" Линден Вей
, на 31-й - Эмиль Галимов
, на 46-й - Кирилл Марченко
, на 52-й - Лукас Бенгтссон
, а на 53-й - Данила Галенюк
.
В прошедшем матче за "Локомотив" дебютировали канадский вратарь Эдди Паскуале
, пропустивший все шесть шайб, и финский защитник Атте Охтамаа
- оба хоккеиста перешли в ярославский клуб из "Барыса".
В другом матче Hockey Sochi Open "Сочи", который из-за вспышки коронавируса в команде играет молодежным составом, проиграл олимпийской сборной России - 0:6. Турнир продлится до 8 августа. Команды встретятся друг с другом по три раза, после чего состоятся финал и матч за третье место.
49-летний Скабелка в мае подписал
трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.
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