Легионерам "Барыса" не выдают визы. КХЛ не может составить календарь

Президент КХЛ Алексей Морозов
уведомил клубы о том, что сезон-2020/21 начнется 2 сентября, однако за месяц до старта все еще нет расписания.
По информации Metaratings.ru
, трудности с составлением календаря связаны с иностранными клубами, пока неизвестно, как они будут выступать в новом сезоне. МИД не выдает визы иностранцам из рижского "Динамо"
, казахстанского "Барыса"
, финского "Йокерита"
и китайского "Куньлуня"
.
По этой причине сформировать расписание пока не представляется возможным.
Согласно регламенту, календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Это правило не будет соблюдено, если сезон стартует, как и запланировано, 2 сентября.
Напомним, "Барыс" несколько раз переносил старт предсезонных сборов, которые планировались на середину июля. В одном из последних интервью главный тренер команды Юрий Михайлис отметил, что новой ориентировочной датой для начала УТС является 10 августа.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!