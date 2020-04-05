"Были предложения от других клубов". Михайлис - о новом контракте с "Барысом", назначении отца, своей игре и лидерстве

Форвард "Барыса
" и сборной Казахстана Никита Михайлис
в интервью AllHockey.ru
рассказал о переговорах по новому контракту с клубом, раскрыл особенности своей игры и признался, что чувствует статус лидера.
Также он вспомнил, как играл под руководством отца - Юрия Михайлиса
, который теперь будет тренировать "Барыс".
- Два сезона ты выдаешь бомбезную статистику по очкам. За счет чего?
- Думаю, это за счет хорошей подготовки. Когда ты держишь себя в оптимальной форме, лучше чувствуешь себя на льду. От этого приходит уверенность. Во-вторых, когда вы выигрываете матчи, то повышается общая мораль. Ребята все стараются, бьются - ты тоже вместе с ними выкладываешься по максимуму. От этого и приходит результат, - отмечает Михайлис.
- В ближайшем сезоне ты будешь выступать под руководством отца. Скучал ли по этому?
- Два года назад я у отца играл пару матчей. У нас с папой был один полноценный сезон вместе, когда еще играл в "Барыс"-2, а так проводил пару матчей под его руководством и обратно "поднимали" в КХЛ. Я понимаю, что не должен расслабляться - в "Барысе" он для меня тренер.
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- Отец с самого раннего возраста занимался твоей подготовкой?
- У нас был тренер Георгий Нодариевич Верещагин, а отец после высшей тренерской школы поехал в Сатпаев. Через месяца два-три нашу команду тоже в Сатпаев перекинули из Караганды. И вот у него были тренировки со своими детьми и иногда он приходил и помогал Георгию Нодариевичу. Буквально несколько тренировок - своя ведь работа была. Но в основном да, часто в поездки ездил с нашей командой, помогал.
- Некоторые хоккеисты сейчас водят своих детей в хоккейную секцию шесть дней в неделю. У тебя было так же? Не было ли переизбытка тренировок?
- Не знаю, мы чуть ли не каждый день тренировались. Я благодарен Сатпаеву и "Казахмысу" за то, что нам выделили лед. У нас могло быть по две-три ледовые тренировки в день. И питание, и жилье, и школа - условия были созданы для нас на высшем уровне. Никогда не было такого, чтобы отсутствовал инвентарь - всегда все было. За это огромное спасибо!
У меня никого переизбытка не было - всегда хотелось расти, расти и еще раз расти. Получаешь большие эмоции от этой игры, занимаешься любимым делом.
- Владимир Тарасенко рассказывал, что его долгое время считали блатным. У тебя было такое?
- В самом начале было, думаю, когда переходил во взрослый хоккей из детского. Но я игрой старался доказывать, что это не так.
- Отец рассказывал что-то про план предсезонных сборов?
- Сейчас с планом непонятно. Изначально были запланированы с июля сборы, и вот каждые 10 дней планы у тренеров переносятся. Сейчас сроки подходят к тому, что пора играть. Думаю, что подготовка будет в укороченном режиме - игровой процесс будет больше включен.
- Давай поговорим о статистике. Большая часть твоих очков приходится на второй период. С чем это связано?
- У нас была некоторая командная стратегия, по которой мы не старались бежать сломя голову вперед с первых минут, так как это чревато голом в свои ворота. Постепенно шли к победе, так сказать.
- Твои самые любимые клубы - "Автомобилист" и "Салават Юлаев". В играх против этих команд ты заработал, по моим подсчетам, восемь очков из 33. Замечал, что игра с ними идет?
- Каждый матч начинается с нуля - ты не задумываешься, кому и сколько забивал. Есть только здесь и сейчас.
- Наибольшее количество ассистов в равных составах в этом сезоне тебе отдал Кертис Волк. Как наладил "химию" с Кертисом?
- Первое - мы с ним одинаково видим игру. С каждым партнером необходимо находить взаимопонимание. Кертис понимает, где должен оказаться, когда я с шайбой. И у меня точно так же, когда Волк с шайбой. Это большой плюс.
- Как ты с Волком регулируешь какие-то моменты, которые возникают уже в процессе игры?
- В плане хоккейного языка и терминов на английском языке я все могу сказать. Это тоже пришло со временем. На второй год я уже мог обсудить на лавке или в раздевалке с Кертисом, как он видит игру, как действовать в конкретном моменте. Я это все понимаю. Плюс есть Даррен Диц - если я что-то не могу перевести, Даррен все подскажет и объяснит.
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- Чувствуешь ли ты свой пик?
- Да, это сразу чувствуется. Это ведь твое тело, твой организм - ты обязан это чувствовать. Хочется, чтобы меньше было спадов, в идеале это нужно понять - когда, в какое время. Это все приходит со временем. К примеру, заметил, что спад у тебя в сентябре - начинаешь в июле-августе уже менять что-то в своей подготовке. Понятное дело, что есть командная подготовка, но есть еще и дополнительные самостоятельные тренировки.
Я общался с одним тренером, он вот и говорил, что нужно заметить свой спад и тогда за месяц примерно поменять подготовку. У каждого игрока и у каждой команды он есть, но нужно, чтобы этот спад как можно меньше длился.
- В этом сезоне ты подписал новый контракт. Почему решение принял только 19 мая? Ждал ли ты контрактных предложений от других команд?
- В то время еще был карантин. Не скрываю, что были и предложения от других команд, но "Барыс" всегда был в приоритете. Все были дома во время карантина, никого на работе не было - все следили за своим здоровьем. Потом уже, когда более-менее все стало работать, то начали разговаривать. Переговоры начались еще в середине прошлого сезона, но мы на паузу их взяли из-за карантина.
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- Ты - один из лидеров "Барыса". Насколько это про большую ответственность?
- Когда тяжелые матчи, то понимаешь, что такое ответственность. К примеру, тебя выпускают на последних минутах, и ты понимаешь, что нужно решать этот момент. Лидер - большая роль, к которой нужно серьезно относиться, потому что на тебя рассчитывают и тренерский штаб, и болельщики. Если тебя выпускают на такие решающие моменты, значит, доверяют. И ты сам это понимаешь.
- Чего ждешь от себя и от команды в следующем сезоне? Какие цели ставишь?
- У каждого игрока всегда максимальные цели, и каждый хоккеист старается выжать максимум из себя. Очень хочется выйти на лед, начать играть, потому что четыре месяца без хоккея - очень долго.
25-летний Михайлис в прошедшем сезоне набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата, а в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за игру он проводил на льду 16 минут.
В КХЛ Михайлис дебютировал в декабре 2014 года. Всего в лиге он провел 236 матчей и набрал 97 (45+52) очков.
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