Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

19-летний воспитанник "Барыса" нашел клуб в КХЛ

19-летний воспитанник "Барыса" нашел клуб в КХЛ
©ХК "Сарыарка"

19-летний казахстанский нападающий Константин Двуреченский станет игроком тольяттинской "Лады". С большой долей вероятности он будет играть в МХЛ за "Ладью", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Хайруллин Live.

Двуреченский - воспитанник "Барыса", минувший сезон провел в карагандинской "Сарыарке". В 28 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 11 (4+7) очков, в 8 играх плей-офф заработал 3 (2+1) балла, а в 7 встречах за "Кыран" занес в свой актив 10 (1+9) очков.

Отметим, что "Ладу" включили в состав участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом было объявлено на заседании совета директоров лиги.

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:49
КХЛ
©ХК "Сарыарка" 19-летний воспитанник "Барыса" нашел клуб в КХЛ
Вчера , 16:13
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" раскрыл план подготовки к сезону КХЛ
9 июня, 12:35
КХЛ
©shaiba.kz Хоккеисты системы "Барыса" остались без премий
8 июня, 23:47
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" принял решение по будущему Андрея Скабелки
8 июня, 23:00
КХЛ
©instagram.com/nikitamikhailis В "Барысе" объяснили, почему не удалось сохранить главную звезду
8 июня, 19:35
КХЛ
©КХЛ КХЛ и "Барыс" подписали Меморандум о сотрудничестве
8 июня, 17:25
КХЛ
©nhl.com Стало известно об интересе "Барыса" к хоккеисту с опытом игры в НХЛ
8 июня, 17:10
КХЛ
©ХК "Барыс" В "Барысе" сделали важное заявление
8 июня, 11:42
КХЛ
©ХК "Барыс" Руководство "Барыса" раскритиковали за массовый побег игроков
5 июня, 22:34
КХЛ
©ХК "Барыс" В "Металлурге" отреагировали на переплату Михайлису
4 июня, 22:55
КХЛ
©ХК "Динамо" Несостоявшийся хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб
4 июня, 16:15
КХЛ
©ХК "Барыс" Три игрока приняли квалификационные предложения "Барыса"
3 июня, 10:23
КХЛ
©instagram.com/kazakhstanhockey/ "Это выгодно всем". Михайлис - об уходе из "Барыса" и выступлении сборной на ЧМ-2023
1 июня, 19:15
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" объявил о решении по российскому хоккеисту
1 июня, 13:19
КХЛ
©КФХ Эксперт разобрал переход Никиты Михайлиса в новый клуб КХЛ
31 мая, 15:06
КХЛ
©instagram.com/nikitamikhailis В России прокомментировали космическую зарплату казахстанского хоккеиста
31 мая, 14:10
КХЛ
©ХК "Барыс" Казахстанский форвард войдет в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ
31 мая, 13:42
КХЛ
©instagram.com/nikitamikhailis "Барыс" ответил на пост своего лидера
31 мая, 12:28
КХЛ
©ХК "Барыс" КХЛ поступит жестко с "Барысом"? Подробности
31 мая, 09:22
КХЛ
©КФХ В России оценили переход казахстанского форварда в топ-клуб КХЛ
30 мая, 20:28
КХЛ
©ХК "Барыс" Михайлис сделал заявление после ухода из "Барыса"
30 мая, 17:45
КХЛ
©ХК "Барыс" Больше, чем в "Барысе"? Обнародована зарплата Михайлиса в новом клубе
30 мая, 16:58
КХЛ
©КФХ Стала известна зарплата казахстанского хоккеиста в "Авангарде"
30 мая, 15:46
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" отреагировал на переход Михайлиса в новый клуб
30 мая, 15:16
КХЛ
©ХК "Барыс" Никита Михайлис подписал контракт с новым клубом
30 мая, 10:38
КХЛ
©pro.ligasy.kz Молодые хоккеисты приняли предложение "Барыса"
29 мая, 20:46
КХЛ
©ХК "Ак Барс" Названа многомиллионная сумма за переход казахстанца в топ-клуб КХЛ
29 мая, 17:36
КХЛ
©ХК "Ак Барс" Финалист Кубка Гагарина отпустил нападающего сборной Казахстана в другой клуб КХЛ
29 мая, 15:20
КХЛ
©КФХ Хоккеист сборной Казахстана перейдет в новый клуб
26 мая, 18:08
КХЛ
©КФХ В России удивились тем, как у "Барыса" увели форварда сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus