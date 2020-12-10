Звездный форвард "Кайрата" и другие новоявленные чемпионы. Названа символическая сборная КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана на своем сайте представила символическую сборную чемпионата страны по итогам сезона-2020.



При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.



Список 11 лучших футболистов прошедшего тура таков:



Вратарь: Александр Мокин, "Тобол"



Опытный голкипер проявил себя с наилучшей стороны, отстояв десять из 13-ти сыгранных матчей без пропущенных голов. Квалифицированная игра вратаря вселила уверенность во всю оборону костанайской команды и позволила "Тоболу" стать самой надежной командой чемпионата. В активе у Мокина: 23 отбитых удара, из которых восемь - это суперсейвы, а также 89 процентов эффективных действий на выходах из ворот. Индекс действий - 240.



Правый защитник: Ильяс Амирсеитов, "Кайсар"



Надежность, практичность и стабильность - все это о правом защитнике "Кайсара" Амирсеитове. Ильяс отыграл очередной сезон на хорошем уровне. Игрок вошел в топ-5 футболистов по количеству перехватов, совершив 141 перехват. Всего по итогам сезона-2020 на его счету: 49 удачных отборов, 65 процентов выигранных единоборств и две голевые передачи. Количество попаданий в сборную тура - шесть раз. Индекс действий – 234.



Центральные защитники: Раде Дугалич, "Кайрат"; Нуралы Алип, "Кайрат"



Пара центральных защитников Дугалич - Алип - самая эффективная в чемпионате. Игроки дополняли друг друга и действовали максимально надежно. Раде не было равных в единоборствах: в борьбе на втором этаже серб является лучшим защитником в лиге - 76 процентов успешности. Дугалич был эффективен при игре головой не только в своей штрафной, но и при стандартах у ворот соперника. Также серб выделялся высоким показателем отборов - 79 процентов всех попыток были удачными. В активе у игрока один забитый гол и ассист. Количество попаданий в сборную тура - пять раз. Индекс действий - 263.



Алип - самый перспективный молодой защитник всего чемпионата. Свой высокий потенциал Нуралы подтвердил сильной игрой на протяжении всего сезона. Алип уверенно контролировал мяч внизу, правильно начинал атаки своей команды под прессингом оппонентов. В обороне он выиграл 71 процент борьбы, совершил 35 чистых отборов и 126 подборов мяча. К тому же Нуралы четыре раза отличился забитыми голами. Количество попаданий в сборную тура - четыре раза. Индекс действий - 257.



Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев, "Кайрат"



Феноменальный сезон в исполнении Суюмбаева лицезрели болельщики отечественного футбола. Влияние Гафуржана сложно оценить действиями на одной позиции. Суюмбаев был вездесущим и полезным во всех фазах атак. Чтобы понять эффективность игрока, достаточно обратить внимание на следующие факты: семь голевых передач - второй показатель в чемпионате, лидер по точным кроссам в штрафную - 83 навеса нашли своих адресатов, принял участие в 13-ти голевых атаках - входит в топ-8, 14 ключевых пасов - входит в топ-5. Количество попаданий в сборную тура - восемь раз. Индекс действий - 265.



Опорный полузащитник: Джаба Канкава, "Тобол"



Грузинский хавбек "Тобола" подтвердил свое реноме, качественно отыграв очередной сезон в Казахстане. Джаба был лучшим в плане прессинга и интенсивности отбора. Он выполнял большой объем черновой работы и является настоящим примером для молодых. Канкава выиграл 62 процента единоборств и совершил 54 отбора, войдя в топ-3 игроков по данному показателю. Также один раз игрок отличился забитым голом. Количество попаданий в сборную тура - три раза. Индекс действий - 265.



Правый полузащитник: Тигран Барсегян, "Астана"



Барсегян является одним из эффективных футболистов столичной команды в линии нападения. Высокое индивидуальное мастерство и сильный дриблинг позволили ему быть опасным в завершении атак. Тигран забил три гола и пять раз ассистировал своим партнерам. Он принял участие в 11 голевых атаках команды, отдал 11 точных ключевых передач и одержал виктории в 45 процентах единоборствах впереди. Количество попаданий в сборную тура - пять раз. Индекс действий - 252.



Атакующий полузащитник: Асхат Тагыберген, "Кайсар"



Тагыберген был ключевым футболистом в игре кызылординской дружины. Через него создавалось большинство опасных моментов, а его фирменные дальние удары стали главным оружием команды в атаке. Асхат создал четыре голевых момента, сделал два ассиста и забил четыре гола, два из которых стали настоящим украшением сезона и признавались болельщиками лучшими в августе и ноябре. Количество попаданий в сборную тура - три раза. Индекс действий - 226.



Левый полузащитник: Жоао Пауло, "Ордабасы"



Жоао - один из лучших исполнителей завершившегося чемпионата. Креативный бразилец был главным действующим лицом в атаке шымкентского клуба. Умение игрока правильно использовать свободные зоны, хитрость и мастерство при завершении эпизодов помогли ему с 12 забитыми голами стать лучшим бомбардиром турнира. Также Пауло стал лучшим в лиге по нескольким статистическим показателям: точные удары в створ ворот - 39 ударов, участие в голевых атаках - 19. Количество попаданий в сборную тура - восемь раз. Индекс действий - 248.



Нападающие: Абат Аймбетов, "Кайрат"; Вагнер Лав, "Кайрат"



Аймбетов второй сезон кряду становится самым результативным казахстанским нападающим. В 20 матчах он забил десять голов. Абат здорово влился в новый коллектив и хорошо проявил себя в новой игровой схеме, став острым наконечником атак алматинской дружины. Он является вторым в списке лучших по количеству точных ударов в створ ворот - 24 ударов, а также входит в пятерку лучших по количеству выигранных единоборств в атаке. Количество попаданий в сборную тура - шесть раз. Индекс действий - 228.



Вагнер Лав стал настоящим украшением чемпионата Казахстана. Звездный бразилец является одним из лучших в лиге по части креатива и созданию голевых моментов у ворот соперника. Он принял участие в 17 голевых атаках "Кайрата", семь из которых сам же завершил результативными ударами. Согласно статистическим данным, в активе Лава четыре голевые передачи, 12 ключевых пасов, 41 процент выигранных единоборств в атаке и 17 точных выстрелов в створ ворот. Количество попаданий в сборную тура - шесть раз. Индекс действий - 266.







Напомним, чемпионом стал "Кайрат", второе место досталось "Тоболу", третье - "Астане". "Окжетпес" вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу пробились "Актобе" с "Атырау". Еще ранее из-за финансовых трудностей с дистанции сошел "Иртыш".