Заявка на чемпионство? "Астана" представила состав на новый сезон

Футбольный клуб "Астана" определился с заявкой на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный сезон в Казахстане открывается 25 февраля матчем за Суперкубок, в котором сойдутся "Астана" и "Ордабасы". Первый матч в КПЛ-2023 столичный клуб проведет 4 марта, когда примет карагандинский "Шахтер".
Заявка "Астаны", являющейся действующим чемпионом КПЛ, выглядит так:
вратари: Данил Подымский, Александр Заруцкий, Йосип Чондрич;
защитники: Михаил Габышев, Абзал Бейсебеков, Тимур Досмагамбетов, Жарко Томашевич, Алекса Аманович;
полузащитники: Макс Эбонг, Исламбек Куат, Марин Томасов, Аслан Дарабаев, Фабиен Урега, Душан Йованчич, Станислав Басманов, Саламат Жумабеков, Руслан Киргетов;
нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Андрей Березуцкий, Дембо Дарбо (Гамбия).
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