Защитник сборной Казахстана перейдет из клуба РПЛ в "Астану" - подробности

Защитник сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Марат Быстров продолжит карьеру в КПЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на JAY Football.

По информации источника, контракт с Быстровым будет подписан по схеме 1+1. Футболист присоединится к новому клубу на сборах в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Быстров покинет "Ахмат" в зимнее трансферное окно.

Быстров в текущем сезоне провел семь матчей за "Ахмат" во всех турнирах. За грозненцев он выступал с 2020 года. В его карьере также были шымкентский "Ордабасы", костанайский "Тобол", "Астана", "Тамбов" и "Челябинск".

В сборную Казахстана вызывается с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.