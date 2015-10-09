Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 23:51
 

Защитник "Кайрата" рассказал, кто помогает легионерам в клубе

  Комментарии

Поделиться
Защитник "Кайрата" рассказал, кто помогает легионерам в клубе ©ФК "Кайрат"

Бразильский защитник алматинского "Кайрата" Лукас Африко высказался о процессе адаптации в команде и отметил важную роль португалоговорящих одноклубников, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Они очень хорошие игроки, сильно помогают нам в адаптации, и у нас хороший бэкграунд. Мы приехали из Португалии и Бразилии, а в этих странах хороший уровень чемпионата. Здесь, в Казахстане, мы тоже многому учимся и помогаем друг другу", – рассказал Африко ASnews.kz.

31-летний центральный защитник присоединился к "Кайрату" в январе 2026 года. Контракт с бразильцем рассчитан до конца текущего года. До переезда в Казахстан он строил карьеру на родине, а также выступал за португальские "Маритиму", "Эшторил" и "Фаренсе", азербайджанскую "Габалу" и турецкий "Ванспор".

Напомним, что в составе алматинского клуба выступают и другие бразильцы Эдмилсон и Рикардиньо, а ещё португальцы Луиш Мата и Жоржиньо.

"Кайрат" на данный момент лидирует в турнирной таблице КПЛ-2026, набрав десять очков после четырёх туров. Следующую игру алматинцы проведут на выезде с "Тоболом" 11 апреля. Начало - в 17:00.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 5, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Тобол
(Костанай)
- : -
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Кайрат
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!