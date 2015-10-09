Защитник "Кайрата" рассказал, кто помогает легионерам в клубе

Бразильский защитник алматинского "Кайрата" Лукас Африко высказался о процессе адаптации в команде и отметил важную роль португалоговорящих одноклубников, передают Vesti.kz.

"Они очень хорошие игроки, сильно помогают нам в адаптации, и у нас хороший бэкграунд. Мы приехали из Португалии и Бразилии, а в этих странах хороший уровень чемпионата. Здесь, в Казахстане, мы тоже многому учимся и помогаем друг другу", – рассказал Африко ASnews.kz.

31-летний центральный защитник присоединился к "Кайрату" в январе 2026 года. Контракт с бразильцем рассчитан до конца текущего года. До переезда в Казахстан он строил карьеру на родине, а также выступал за португальские "Маритиму", "Эшторил" и "Фаренсе", азербайджанскую "Габалу" и турецкий "Ванспор".

Напомним, что в составе алматинского клуба выступают и другие бразильцы Эдмилсон и Рикардиньо, а ещё португальцы Луиш Мата и Жоржиньо.

"Кайрат" на данный момент лидирует в турнирной таблице КПЛ-2026, набрав десять очков после четырёх туров. Следующую игру алматинцы проведут на выезде с "Тоболом" 11 апреля. Начало - в 17:00.

