Запросил зарплату в 6 миллионов? "Тараз" сделал заявление по трансферу Сейдахмета

Футбольный клуб "Тараз" выступил с заявлением по поводу того, что воспитанник жамбылского футбола Еркебулан Сейдахмет в качестве условия подписания контракта запросил у клуба заработную плату в 6 миллионов тенге.

"К сожалению, данная информация не соответствует действительности. Сейдахмет действительно приглашался на втягивающие сборы футбольного клуба наряду со всеми другими воспитанниками местного футбола. Однако речи о заключении контракта не было, и сумма в шесть миллионов тенге между сторонами не фигурировала", - говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ просочилась информация, что "Тараз" хотел реанимировать карьеру выходца из местного "Монтажника". Но отказался от этой идеи, поскольку Сейдахмет запросил ежемесячную зарплату в шесть миллионов тенге, какую не получает ни главный тренер, ни легионеры, ни статусный футболист Елдос Ахметов.

Отметим, что правами на игрока обладает "Кайрат" до 2022 года (данные Transfermarkt). Алматинцы в межсезонье не взяли Еркебулана на сборы в Турцию.

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