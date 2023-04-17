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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Закрытый стиль от Кекера и проблемы у Бабаяна. Подробный разбор матча "Астана" - "Кайрат"

Закрытый стиль от Кекера и проблемы у Бабаяна. Подробный разбор матча "Астана" - "Кайрат"
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" разбил "Астану" на ее поле и выдал очень нетипичный матч с тактической точки зрения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о плане Кирилла Кекера и причинах неудачной игры столичного клуба. 

Увидев стартовый состав "Кайрата", многие наверняка удивились: Кирилл Кекер, едва ли не впервые будучи тренером основной команды, перешел к схеме в три центральных защитника. Уже после игры Кекер признался, что это действительно была адаптация под соперника: "У нас возникали некоторые сложности. Мы пропускали из-за индивидуальных и групповых ошибок. Нам хотелось удивить соперника, нейтрализовать его сильные стороны. Это был первый раз, когда мы подстроились под соперника". 

Кекер справедливо опасался атакующей линии "Астаны" и в то же время видел много ошибок защитников в прошлых матчах при игре в два центрбека. Перестроение на более оборонительную модель - это был едва ли не единственный выход для "Кайрата" в противостоянии с "Астаной", играть в открытый бой и с позиции силы  было бы для них самоубийственно. Кроме того, Кекер поставил на фланги молодых и взрывных латералей - Егора Ткаченко и Льва Кургина. Но оба в плане атаки действовали достаточно сдержанно, скорее, они предпочитали держать свою зону, сидеть "низко" и не рисковать лишний раз, даже имея подстраховку. 

Еще одна интересная роль была у Андрея Ульшина. Схематически он располагался в тройке нападающих, но его роль была гибридной, Кекер уже не раз пробует Андрея в роли ложной девятки. В итоге это решение стало одним из определяющих в игре. 

"Астана" в свою очередь также выпустила трех защитников, но, вероятно, она рассчитывала, что у соперника выйдет в основе Артур Шушеначев, а не Ульшин. Команда Бабаяна перестроилась лишь во втором тайме, хотя уже в первой половине стало очевидно, что "Астана" будет владеть территорией и мячом, а по тому же Ульшину мог играть опорник, то есть один центральный защитник был лишним, что обеспечивало тому же "Кайрату" преимущество в центре поля. 

Первый тайм - это симбиоз неплохого плана "Кайрата" и неудачных решений игроков "Астаны" в эпизодах. Ранний гол "Кайрата" при ошибке защитников "Астаны" позволил гостям окончательно сосредоточиться на контратакующей игре. При этом "Астана" в первом тайме выглядела нормально, и попади тот же Томасов в пустые ворота, матч при таком раскладе мог пойти по абсолютно другому сценарию. 

Во втором тайме "Астана" хуже атаковала позиционно, вскрыть низкий блок "Кайрата" не получалось. В это время соперник ужалил еще раз. В случае со вторым голом Жоао Пауло уже нельзя говорить о доле случая, там было отличное исполнение. И прежде всего гол сделал Андрей Ульшин - блестящий маневр в центре поля, продвижение вперед и кинжальная передача на Жоао Пауло.

В адрес Ульшина после этого матча было много комплиментов, он хорошо интерпретировал свою роль на поле, но при этом пока Андрей остается игроком эпизодов - ярких, запоминающихся, но для того же вызова в сборную нужны стабильность в генерации таких моментов и общая целостность в игре. 

И еще немного по персоналиям. У "Кайрата" отличный матч провел Офри Арад. Израильский защитник показал совокупность качеств, которых нет ни у Васина, ни у Касабулата. Арад читал эпизоды, качественно играл в индивидуальных дуэлях и чаще именно он обеспечивал команде выход из обороны. 

По игрокам "Астаны" много критики в сторону вратаря Йосипа Чондрича. Очевидно, что третий гол - это ошибка хорвата. Но в той же степени очевидно, что Заруцкий не сильнее Чондрича. Бабаян абсолютно прав в своем выборе. Тем, кто ратует в пользу Заруцкого, следует взглянуть на его карьеру.

У Александра не было ни одного полноценного сезона, были яркие отрезки в тех же "Астане" и "Кайсаре", но никогда абсолютно весь сезон он не проводил в качестве первого номера. Заруцкому 29 лет, за ту же сборную Казахстана он никогда не играл. Показательно, что никто из тренеров "Астаны" не делал тотальную ставку на уроженца Владикавказа. Возможно, Александр - идеальный второй номер или вратарь для клубов среднего уровня, но говорить о том, что он должен быть в основе "Астаны", довольно наивно. 

Финализируя впечатления по матчу, не стоит допускать радикальных оценок. "Астана" сыграла ниже своих возможностей, и ей вновь (как и в игре с "Актобе") указали на ее слабости, это очень полезный опыт для столичного клуба перед амбициозным и ответственным стартом в еврокубках. Но "Астана" остается фаворитом сезона, ее игра не безнадежна, а кадровые возможности очень велики по меркам КПЛ. 

В то же время "Кайрату" нельзя впадать в эйфорию. Да, очень хорошо, что команда показала способность быть разной, это значит, что Кекер не догматичен в своих идеях. Но "Кайрат" остается командой для роста, и в той же атаке он сильно зависим от одной фигуры - это Жоао Пауло. 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ

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