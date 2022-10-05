"За шесть очков". Прямая трансляция матча КПЛ "Акжайык" - "Туран"

Сегодня, 5 октября, пройдет перенесенный матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу. "Акжайык" на своем поле примет "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Уральске начнется в 16:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ.

Это матч за шесть очков, так как команды соседствуют в турнирной таблице. Туркестанцы с 23 очками идут на 11-м месте, а уральцы, набрав 21 балл, располагаются на предпоследней, 13-й строчке.

Прежде команды провели между собой три игры, в которых "Акжайык" одержал одну победу при двух ничейных исходах. Ну и общая разница мячей в пользу западноказахстанцев 4-2.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 20 5 8 7 19-25 23 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!