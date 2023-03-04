"Я просто в шоке, "Актобе" не наиграл на победу". Тренер "Жетысу" - о старте и сокращении лиги

Главный тренер "Жетысу" Алмас Кулшинбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о стартовом матче сезона против "Актобе" (0:1), объяснил логику трансферов клуба и высказался против сокращения участников КПЛ до 12 команд.

- Алмас Жаканович, ваша команда в целом выглядела достойно, что случилось в конце?

- За пару минут до пропущенного мяча я почувствовал, что команда теряет концентрацию. Я пытался докричаться до центрального полузащитника и сказать именно про концентрацию, но из-за шума трибун меня не услышали.

Для команды, которую мы начали создавать полтора месяца назад, считаю, что играли хорошо. Остальное я не хочу говорить, все видели, что творилось, я просто в шоке!

- Вы недовольны судейством?

- Не буду говорить, но я думаю все, даже нефутбольные люди видели то, что видели. "Актобе" не наиграл на победу, ничья - более справедливый результат.

- Удовлетворены ли вы тем, как укомплектована команда?

- Все зависит от руководства, пока мы взяли игроков, исходя из нынешних возможностей. Этим составом будем двигаться дальше. Изначально мы рассчитывали на другой бюджет, но у нас новое руководство области, аким обещал поддержку и для нас сделали то, что смогли.

- У вас много возрастных новичков, за это "Жетысу" критикуют, почему был сделан такой акцент?

- Не все возрастные, а те игроки, о которых вы говорите, не изжили себя. И поверьте, исходя из нашего бюджета, это лучшее, что мы могли сделать. Те же казахстанские игроки очень дорого стоят. Мы пытались разговаривать, но как только начинали диалог, все останавливалось из-за финансов.

- До какого периода "Жетысу" планирует проводить домашние матчи в Алматы?

- Пока можем сказать о двух играх, затем будет перерыв и, может, в четвертом туре уже сыграем дома. Как ни крути, в Алматы мы все-таки гости, поэтому хотелось бы скорее вернуться на домашний стадион.

- В этом году сразу три команды вылетают, борьба за выживание ожидается тяжелой. В связи с этим, как вы относитесь к сокращению количества участников чемпионата до 12 команд?

- Для такой огромный страны, как Казахстан, я хотел бы видеть 16 команд, тем более есть клубы, которые могут позволить себе премьер-лигу. В общем, я против сокращения, но у федерации, вероятно, есть свои доводы.

- Вы говорите о 16 командах, но даже сейчас половина участников, включая "Жетысу", играют не на своих стадионах. Разве это не важный фактор для сокращения?

- Ну, может, тогда надо начинать позже чемпионат, в апреле, допустим.

- Если говорить об "Актобе", в прошлом году они претендовали на чемпионство, а в этом сезоне, исходя из увиденного вами, они готовы к этой борьбе?

- Скажем так, возможно, не все от них будет зависеть.

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