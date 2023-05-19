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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?

"Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?
©ФК "Кайрат"

Еркебулан Сейдахмет вступил в новый сезон предельно мотивированным и сконцентрированным на футболе. После нескольких кризисных периодов в карьере некогда самый талантливый игрок страны намерен наверстать упущенное. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 23-летний футболист выступает за "Кайрат" и каковы его шансы вернуться в сборную Казахстана

Еще в прошлом году при Курбане Бердыеве у Сейдахмета изменилась роль на поле - он стал играть правого латераля при системе в три центральных защитника. 

На старте нынешнего сезона Еркебулан вернулся к более привычному амплуа вингера. Так он отыграл несколько матчей на позиции правого атакующего игрока и даже забил отличный гол "Аксу". Однако матч с "Астаной" стал точкой изменения как в общей расстановке команды, так и по индивидуальностям.

Функции правого латераля отдали Егору Ткаченко, однако молодой защитник травмировался в матче с "Тоболом", и Сейдахмет вернулся в основу. Вероятно, Ткаченко в оптимальной форме останется первым выбором на эту позицию для тренерского штаба, поскольку с точки зрения обороны Егор выглядит лучшем, чем Сейдахмет.

При этом пока нельзя сказать, что Еркебулан дает больше креатива. Голевых действий после игры с "Аксу" у него не было. Качество подачи Сейдахмета пока оставляет желать лучшего, обыгрыш и дриблинг, опять же, не столь эффективны, как это было на старте карьеры у Еркебулана. 

В чем прибавил Сейдахмет за последний год, так это в дисциплине, самоотдаче и концентрации. Эти навыки позволяют ему закрывать позицию правого латераля, но пока он не блещет в этой роли, поскольку по-прежнему ниже среднего обороняется и не создает регулярной остроты в атаке. 

Но радует тот факт, что Сейдахмет остается предельно мотивированным и профессионально реагирует, если ему предлагают другую роль на поле или вовсе оставляют на скамейке. Сам Еркебулан недавно заявил, что его целью является возвращение в сборную: 

"Уже год думаю о сборной, но еще не поздно, мне 23, я все осознал, в этом году все будет супер, я вернусь обратно. Звонил ли мне Адиев по сборной? Нет, но я стремлюсь обратно в сборную, помочь команде. Хотелось бы звонка от Адиева. Если бы он позвонил? Я бы сказал, вызовите меня, я вам помогу". 

Несмотря на большое желание Сейдахмета, пока его шансы на вызов в сборную нельзя назвать высокими, хотя исключать приглашение тоже не стоит. Основной правый латераль сборной Михаил Габышев прочно сидит в запасе "Астаны", но в то же время Багдат Каиров из "Тобола" и Лев Скворцов из "Химок" играют регулярно. Пока Сейдахмет точно не сильнее Каирова и Скворцова, плюс не будем забывать о капитане "Кызыл-Жара" Еркине Тапалове. 

На данный момент мы можем зафиксировать возвращение Сейдахмета как повзрослевшего, профессионального футболиста, но яркости и индивидуальности по части креатива мы, увы, пока не видим, поэтому сейчас он никак не выделяется на общем фоне. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Сейдахмет Еркебулан Кайрат ФК Сборная РК по футболу КПЛ

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