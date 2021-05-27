"Я ждал звонка, но он так и не позвонил". Байсеитов оценил назначение Бердыева в "Кайрат"

Финансовый директор "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов прокомментировал Spuntik Казахстан о назначении Курбана Бердыева в "Кайрат".

Cпециалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта "Кайрат" - Москва.

- Бердыев назначен советником Кайрата Боранбаева. Вы - близкие друзья с Бердыевым. Не знали ли Вы об этом заранее?

- Я говорил с Курбаном Бекиевичем неделю назад, и он мне сказал, что скоро у него будет новая работа. Я, правда, думал, что речь идет о работе тренером в какой-то российской команде.

Потом по телевизору во время матча "Астаны" и "Кайрата" я услышал от комментаторов, что он присутствует на матче на "Астана Арене" и может стать в ближайшее время тренером "Кайрата" вместо Шпилевского. Я тогда удивился, потому что мы друзья, и он говорил, что одним из первых узнаю я о его новом месте работы.

Честно - не люблю, когда комментаторы и журналисты делают такие вбросы. Я ждал звонка от Курбана Бекиевича, но он так и не позвонил. Сегодня я уже сам начал звонить, он уже не отвечал.

- Как думаете, это мощное усиление для "Кайрата"?

- Мы очень похожи по характеру и по повадкам с Курбаном Бекиевичем - мы с ним почти в один день родились. Он очень сильный специалист и однозначно усилит "Кайрат". Он может многому научить и подсказать действующему тренерскому штабу. Уверен, что его приход воодушевит ребят в команде, и думаю, что скоро мы увидим другой "Кайрат".

- Поможет ли его приход в "Кайрат" догнать "Астану"? Кажется, отрыв очень большой.

- Это футбол, всякое может быть. Не такие отрывы сокращались.

Напомним, что о назначении Бердыева советником Боранбаева было объявлено сегодня, 27 мая.

"Кайрат" после 13 туров занимает третье место в КПЛ, отставая на 12 баллов от лидирующей "Астаны". Следующую игру алматинский клуб проведет на своем поле с "Кайсаром" 28 мая.

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