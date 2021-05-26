Взросление в "Жетысу" и будущее в "Рубине"? В КПЛ раскрывается очередной воспитанник "Кайрата"

Адам Адахаджиев постепенно становится одним из определяющих игроков "Жетысу", который ведет игру талдыкорганцев в середине поля. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проводит нынешний сезон молодой полузащитник и что его ждет в будущем.

Как известно, в прошлом сезоне Адахаджиев был игроком ротации "Кайрата" и основным полузащитником молодежной сборной Казахстана. Зимой игрок покинул алматинский клуб и вроде бы должен был перебраться в казанский "Рубин", но официально этого так и не случилось, а сам хавбек лишь локально сменил локацию.

В "Жетысу" был значительно сокращен бюджет и введен курс на казахстанских игроков. Адахаджиев органично вписался в новые обстоятельства талдыкорганцев. Сейчас он сыграл уже 12 матчей (692 минуты), для сравнения в КПЛ-2020 за "Кайрат" игрок провел лишь семь встреч (291 минута). Игрового времени стало гораздо больше, хотя одна особенность все-таки есть - полузащитник пока лишь два раза сыграл все 90 минут.

На фоне более габаритных Дениса Пояркова и Артема Дмитриева, которые играют, скорее, в силовой манере, Адахаджиев выглядит типичным игровиком, контролирующим опорником, который всегда в поиске мяча и действует как связующее звено между обороной и атакой.

Для футбола Рината Алюетова полузащитник действительно подходит едва ли не идеально, но, безусловно, игроку стоит прибавить в выносливости и объеме работы. Также экс-тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев отмечал, что игрок часто не расстается с мячом в необходимые моменты:

"Адахаджиев техничный игрок, с хорошими данными, он мыслит по-взрослому, но, скажем так, у него есть проблема - он часто передерживает мяч. Если научится быстрее принимать решения, то он должен прибавить, в целом это достаточно перспективный игрок".

Как известно, "Жетысу" долгое время не мог выиграть в чемпионате, хотя с игровой точки зрения команда смотрелась совсем не безнадежно, и Адахаджиев, в частности, отрезками выглядел качественно. Так, в 7-м туре он забил техничным дальним ударом "Акжайыку".

В недавнем 13-м туре хавбек снова показал свой поставленный дальний удар. Адахаджиев отличился со штрафного в матче с "Кайсаром". В целом стандарты в большинстве случаев доверяют именно молодому полузащитнику.

Прогресс Адахаджиева заметен, но очевидно, что его потенциал позволяет надеяться на еще более качественную и разнообразную игру. Мы видим, что игрок старается эффективно пользоваться игровым временем и заслуженно получает его. В этом смысле он обратный пример Акмаля Бахтиярова, который не сумел проявить себя в "Жетысу".

Но наиболее любопытно, что будет с Адахаджиевым после нынешнего сезона. Портал Transfermarkt указывает, что полузащитник по-прежнему принадлежит "Кайрату". При этом несколько источников сообщали, что игрок подписал контракт с "Рубином" и ушел в аренду в "Жетысу" именно из казанского клуба.

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