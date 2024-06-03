Вынесен вердикт "Актобе" и дебюту Кержакова

Телеграм-канал Серый CARDINAL отметил самый яркий матч десятого тура чемпионата Казахстана по футболу и объяснил, почему не состоялась сенсация в игре "Актобе", передают Vesti.kz.

"Единственный матч, где команды выдали яркий футбол, прошел в Алматы. Правда, дебют Кержакова едва не смазался. Проигрывая 0:2, "Шахтер" сумел отыграться. Тем не менее "Кайрат" смог вовремя собраться и забить еще дважды. "Кызылжар" с "Елимаем" выдали ничью.

Надо признать, что "Актобе" повезло. После супермомента в исполнении Самородова можно было заканчивать игру. Но "Туран" раскрепостился и трижды мог забить. Боливиец Вака, который проходил просмотр в "Актобе", благополучно запорол все три момента.

Во втором тайме "Туран" имел самый реальный момент в матче, но штанга сыграла за гостей. И тут же вышедший на замену Жайро Жан удачно воспользовался скидкой партнера и вонзил мяч в сетку.

В заключительном матче тура "Атырау" на выезде с минимальным счетом обыграл "Женис". Теперь КПЛ уходит на двухнедельный перерыв, и матчи чемпионата возобновятся 15 июня", - пишет источник.

Напомним результаты матчей десятого тура: "Тобол" - "Кайсар" (1:2), "Ордабасы" - "Жетысу" (3:1), "Кызылжар" - "Елимай" (1:1), "Кайрат" - "Шахтер" (4:2), "Туран" - "Актобе" (0:1), "Женис" - "Атырау" (0:1).