"Выделят миллионы". В клубе КПЛ платят только часть заработной платы

Карагандинскому "Шахтер" получит дополнительное финансирование, чтобы погасить долги перед игроками, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Ранее клуб КПЛ одержал победу в турнире, но в "Шахтер" существуют серьезные проблемы с финансами.

"Испытывающему финансовые трудности "Шахтеру" выделят дополнительно 200 миллионов тенге. В настоящее время футболисты не получают и половины денег, прописанных в контрактах.

Во многом из-за январских событий в стране. Спонсор решил перечислить обещанные деньги в народный фонд, в то время как "горняки" остались ни с чем", - пишет источник.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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