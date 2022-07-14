"Выделят миллионы". В клубе КПЛ платят только часть заработной платы

Карагандинскому "Шахтер" получит дополнительное финансирование, чтобы погасить долги перед игроками, сообщает телеграм-канал "Гол емес".
Ранее клуб КПЛ одержал победу в турнире, но в "Шахтер" существуют серьезные проблемы с финансами.
"Испытывающему финансовые трудности "Шахтеру" выделят дополнительно 200 миллионов тенге. В настоящее время футболисты не получают и половины денег, прописанных в контрактах.
Во многом из-за январских событий в стране. Спонсор решил перечислить обещанные деньги в народный фонд, в то время как "горняки" остались ни с чем", - пишет источник.
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