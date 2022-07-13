"Сломалась лицевая кость". Вратарь сборной Казахстана рассказал о жуткой травме

Вратарь "Шахтера" Игорь Шацкий, которого унесли с поля в матче КПЛ на носилках, а затем увезли на карете скорой помощи, рассказал о своем диагнозе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне во время игры голкипер столкнулся с защитником "Аксу" Али Гаджибековым. После стало известно, что у него сотрясение мозга. В своем аккаунте в Instagram Шацкий записал видеообращение, в котором рассказал, что у него перелом лицевой кости.
"Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто переживает, пишет теплые слова. Вчера столкнулся головой с Али Гаджибековым, сделал обследование - сломалась лицевая кость. С Али мы созвонились, пообщались, он отличный парень, воспитанный человек, так что никаких претензий не имею. Отдельное спасибо хотел бы сказать административному и медицинскому штабу футбольного клуба "Шахтер", они сработали очень профессионально и отработали на сто процентов. Еще бы хотел сказать благодарность КФФ, а именно Адлету Баменкулову и Олжасу Абраеву. Они одни из первых, кто поинтересовался состоянием моего здоровья, предложил помощь. Так что всем добра. Сейчас отдохнем и вернемся еще сильнее", - сказал Шацкий.
Отметим, что он является основным вратарем сборной Казахстана, которой в сентябре предстоит продолжить участие в Лиге наций.
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